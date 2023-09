Zonnepanelenpark kasteel van Spiere komt er toch niet: “Nog geen weet van nieuw dossier”

Het zonnepanelenpark op een perceel van het kasteel van Spiere komt er dan toch niet. Eigenaar Filip Balcaen trok zelf de stekker uit de omgevingsvergunning.

Halverwege juni werd duidelijk dat de omgevingsvergunning voor het zonnepanelenpark op een perceel van het kasteel van Spiere, eigendom van Filip Balcaen, toch werd goedgekeurd door het gemeentebestuur, ondanks twee negatieve adviezen.

Bij het openbaar onderzoek hadden twee agentschappen namelijk negatief geadviseerd: het Agentschap Landbouw en Visserij beargumenteerde dat het park de agrarische structuur van het perceel zou verstoren en het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf ook een negatief advies doordat de aanbouw een afbreuk zou doen aan de erfgoedwaarde van het kasteel. Het was uiteindelijk dat tweede agentschap dat begin juli een beroep indiende tegen de omgevingsvergunning.

Het agentschap vroeg of er kon worden onderzocht of de zonnepanelen zouden kunnen worden geplaatst op de aanwezige gebouwen die geen erfgoedwaarde hebben. Telkens gaf burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester) aan dat de argumenten onvoldoende waren.

Annulering

Nu heeft de aanvrager van de omgevingsvergunning, de firma nv Baltisse van Filip Balcaen, zelf de aanvraag geannuleerd nog voor de termijn waarin de Bestendige Deputatie zich over het beroep diende te buigen, was afgelopen. Er komt momenteel dus geen zonnepanelenpark in Spiere-Helkijn en de burgervader gaf aan alleszins nog geen weet te hebben van een nieuwe vergunningsaanvraag.