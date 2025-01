Veurns eerste schepen Frederic Devos in de kijker met… een Koksijdse tattoo: “Ik liet het logo vereeuwigen”

Kersvers Veurnse eerste schepen Frederic Devos zal zich zijn eerste Veurnse nieuwjaarsreceptie nog lang herinneren. Want daar waren vooral zijn kuiten de blikvanger van het feestje, en dat was al zo de maanden die voorafgingen aan de verkiezingen. Dat zoveel Veurnaars hem aan de tand zouden voelen over het getatoeëerde logo van Koksijde, daaraan had hij zich niet meteen aan verwacht.

Frederic Devos mag dan wel een ‘aangespoelde’ zijn in Veurne, hij is er toch maar glansrijk in geslaagd om met zijn nieuwe politieke partij VoeVeurne vijf zetels in de gemeenteraad in de wacht te slepen en drie schepenbevoegdheden. Maar Fre komt zeker niet onbeslagen op het politieke ijs, want hij is al meer dan 20 jaar politiek actief, zij het dan vooral in buurgemeente Koksijde, waar hij tot enkele jaren geleden woonde.

Al 18 jaar

Aan zijn politieke carrière in Koksijde is ook het tattooverhaal gelinkt. Frederic blikt terug: “Toen ik schepen was (van onder meer communicatie, red.) in Koksijde mocht ik het toenmalige ‘K-in-de-O’-logo introduceren. Dat was mijn eerste belangrijke realisatie en ik was en ben er nog steeds trots op. Het bewuste logo gaat al 18 jaar mee … Okay, het is tijd voor een nieuw logo, maar een logolevensduur van 18 jaar is tegenwoordig heel lang. Hoe dan ook: ik liet het logo vereeuwigen. Het staat symbool voor mijn ‘Koksijdse hoofdstuk’.”

“In de coronaperiode sneed ik een nieuw, Veurns hoofdstuk aan. Ik verhuisde naar de boetestad. De integratie liep supervlot. Ik voel mij hier echt thuis en goed. Zo goed zelfs, dat ik opnieuw de sprong maakte naar de politiek, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was toen ik verhuisde. En toen was het hek van de dam natuurlijk. In de zomer draag ik korte broeken en dan kan je die tattoo uiteraard niet verstoppen. Er kwam heel veel commentaar op. Het werd hier en daar ook tegen mij gebruikt. Maar goed, ook dat is dorpspolitiek”, lacht Frederic.

Iets typisch Veurns

“Ik heb openlijk nooit iets beloofd. Maar voor mezelf had ik het uitgemaakt: áls de Veurnse kiezer mij omarmt, dan zet ik op mijn andere kuit iets typisch Veurns. Het logo, het wapenschild, de skyline, een boeteling, … Ik ben er nog niet uit. Maar het komt er, sowieso. Want als je als nieuweling meteen in de top 3 van de voorkeurstemmen belandt, dan mag je wel stellen dat die kiezer jou omarmt. Zo gezegd, zo gedaan, dus. Maar ik zal mijn tijd nemen.”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stad Veurne (voor personeel en vrijwilligers, red.) werd het ‘Dossier Tatoeage’ nog eens opgerakeld. “Tijdens een ludiek moment werd ik door de presentatoren op het podium geroepen, waar ik een ‘Veurne-tattoo’ kreeg opgetekend”, vertelt Frederic. “Met een alcoholstift, weliswaar. Het was echt grappig en onverwacht. De foto’s van het tattoomoment belandden op sociale media en daardoor rolt mijn kuit weer spreekwoordelijk over de tongen. Ja, ik voel de druk”, grapt hij.