Verouderd stadion in Heist, waar Rode Duivels zich klaarstoomden voor EK, wordt volledig vernieuwd: “Het wordt het visitekaartje voor het sportpark”

Stadion De Taeye in Heist krijgt de komende jaren een complete make-over. In 2017 kwamen de Rode Duivels er zich nog voorbereiden op het EK, maar de accommodatie uit de jaren ‘60 is ondertussen hopeloos verouderd. “We willen een duurzaam en open sportpark creëren waarin ook de heraanleg van de publieke ruimte een plaats heeft”, zegt schepen van Sport Bert De Brabandere (Inzicht), die een inkijk geeft in de plannen.

Charmant? Ja, dat is het stadion langs de Pannenstraat waar KFC Heist de thuiswedstrijden speelt zeker. Maar echt modern of hedendaags kan je het bezwaarlijk noemen. Het stadion heeft z’n beste tijd gehad en in vergelijking met het hypermoderne Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark in deelgemeente Knokke – met een prijskaartje van meer dan 10 miljoen euro – is het simpel volledig gedateerd.

Kwaliteitsinjectie

Dat beseft ook het gemeentebestuur. “Stadion De Taeye heeft al jaren te kampen met een sterk verouderde infrastructuur. Die dateert uit de jaren ‘60. De accommodatie heeft dringend nood aan een grondige kwaliteitsinjectie”, legt schepen Piet De Groote (JA!) uit. “Zo is de kantine aan de straatkant volledig opgeleefd en zijn er héél wat problemen met de technische installaties van de kleedkamers in het tribunegebouw. Ook de groendienst verantwoordelijk voor het onderhoud van de terreinen en omgeving moeten het stellen met beperkte voorzieningen.”

Dus zette het gemeentebestuur het licht op groen voor een make-over. De toekomst vraagt volgens het bestuur een duurzame oplossing die een breed spectrum aan belangen faciliteert en de werking van verschillende clubs en gebruikers bundelt en kan ondersteunen. “Niet enkel op basis van de huidige noden, maar eveneens inspelend op deze in de toekomst”, klinkt het.

Open sportpark

“Het sportstadion zal zeer beeldbepalend zijn en wordt het nieuwe visitekaartje voor het sportpark”, zegt De Brabandere. “Zo komt er een nieuw gebouw in de lengte van het voetbalplein waar naast de cafetaria ook de kleedkamers en douches zullen gevestigd zijn. We willen vooral een duurzaam en open sportpark creëren waarin in een tweede fase ook de heraanleg van de publieke ruimte een plaats heeft. Zo willen we meer groen integreren in de omgeving en bekijken we de mogelijkheid om nog andere sporten in de buurt te integreren.”

Een precieze timing voor het project is er nog niet – net zoals de kostprijs nog moeilijk te bepalen is. Al zal het gelet op de omvang van de werken wel om een aanzienlijke investering gaan. Voor de opdracht wil het gemeentebestuur ook een beroep op de procedure ‘Open oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester. Dat is een procedure om ontwerpers aan te stellen voor publieke opdrachten op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, publieke ruimte en infrastructuur.

De samenwerking start met de opmaak van een afsprakennota en het toekennen van een mandaat. Daarover zal de gemeenteraad zich op 30 januari buigen. (MM)