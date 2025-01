Thomas Guillemyn (team harelbeke) is nieuw in het schepencollege: “Zie het als een kans om mensen samen te brengen”

Thomas Guillemyn (32) is een nieuw gezicht in het schepencollege van Harelbeke. Met een breed pakket aan bevoegdheden – jeugd, digitalisering, feestelijkheden, milieu, groen en dierenwelzijn, energie en duurzaamheid – heeft hij ambitieuze plannen voor de stad.

Thomas woont samen met zijn partner Laura in Stasegem en is de trotse vader van Willem (2) en Bernard, geboren in september vorig jaar. Hij groeide zelf op in een groot gezin van in totaal vijftien (!) kinderen. “Het was vaak een georganiseerde chaos thuis”, lacht hij. “Maar dankzij de structuur die mijn moeder aanbracht, liep alles op rolletjes.”

Logische keuze

Organiseren en samenbrengen zijn altijd al een rode draad geweest in het leven van Thomas. Als kind was hij actief in de Chiro van Stasegem, waar hij later leider werd. “Die tijd heeft me geleerd hoe belangrijk het is om verantwoordelijkheid op te nemen en anderen te motiveren”, vertelt hij.

Hij was ook voorzitter van de jeugdraad en later van jeugdhuis De Salamander. Zelfs nu blijft hij betrokken: hij kookt nog steeds op Chirokampen en beheert de financiën van de vereniging. “Ik ben altijd in om iets te organiseren, of het nu gaat om een nieuwjaarsdrink op het kerkplein of Stasegem Kermis. Dat geeft me energie.”

Zijn politieke avontuur begon zes jaar geleden, toen hij voor het eerst verkozen werd in de gemeenteraad. “Ik ben eigenlijk in de politiek gerold door mijn engagement in het verenigingsleven. Ik kwam daardoor vaak in contact met de lokale politiek en werd uiteindelijk gevraagd om me kandidaat te stellen. Dat was een grote stap, maar het voelde wel als een logische keuze. Ik wil dingen in beweging zetten, en de politiek is daar een uitstekend platform voor.”

“Ik ben in de politiek gerold door mijn engagement in het verenigingsleven”

Hoewel hij niet uit een politiek gezin komt, zit engagement hem toch een beetje in het bloed. “Mijn schoongrootvader, Paul Kindt, was achttien jaar schepen in Waregem. Misschien heb ik daar toch wat inspiratie opgedaan”, glimlacht hij. “Eerst twijfelde ik wel nog even, maar ik ben uiteraard heel blij dat ik in de politiek ben gestapt.”

Bij de verkiezingen in 2018 kwam Thomas op voor CD&V, maar voor deze legislatuur maakt hij deel uit van team harelbeke, de nieuwe samenwerking tussen CD&V en Open VLD. “Ik stond niet aan de wieg van dat project, maar vanaf het begin had ik er vertrouwen in. De samenwerking voelt natuurlijk aan, en het is een sterke combinatie. Bovendien moesten we met Open VLD samenwerken om een antwoord te bieden op Vooruit-Groen gezien het nieuwe decreet lokaal bestuur. De grootste partij was namelijk aan zet om de burgemeester te leveren.”

Thomas blikt tevreden terug op de verkiezingscampagne. “In 2018 had ik geen verwachtingen, maar deze keer voelde het anders aan. Toen de resultaten binnenkwamen, kon ik het bijna niet geloven. Zelfs op de verkiezingsavond bleef ik iedereen waarschuwen om te wachten tot alle stemmen geteld waren. Uiteindelijk was het een prachtig moment om te vieren met ons team.”

Een vliegende start

Met 1.524 voorkeurstemmen mag Thomas Guillemyn zijn nieuwe functie als schepen met trots opnemen. “Ik ben planner op de technische dienst en combineer dat nu met mijn schepen-ambt. Het is een evenwichtsoefening, maar structuur helpt me om alles goed te organiseren. Ook thuis, met twee jonge kinderen, probeer ik die balans te bewaren. Willem en Bernard zijn graag onder de mensen, net zoals ik. Je zult ons vaak samen zien op evenementen.”

Het schepenambt is volgens Thomas een unieke kans om zijn passies te combineren. “Het organiseren van evenementen en feestelijkheden is mij op het lijf geschreven. Maar ook bij thema’s als milieu, digitalisering en energie voel ik me uitgedaagd. Neem bijvoorbeeld de digitalisering: daar moeten we niet alleen inzetten op innovatie, maar ook op beveiliging. Het netwerk van de stad moet optimaal beschermd worden.”

Bij milieu en duurzaamheid wil Thomas ambitieus zijn, maar hij waarschuwt voor een te rooskleurige aanpak. “Het mag geen ‘goednieuwsshow’ worden. Mensen willen concrete, haalbare oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan groenvoorzieningen: die moeten niet alleen esthetisch, maar ook functioneel zijn. Hoe we evenementen veilig kunnen organiseren, is eveneens een belangrijk thema. Veiligheid moet altijd centraal staan. Daar moeten we bekijken hoe we organisatoren beter kunnen ondersteunen. Met alle regelgeving die er vandaag is ingevoerd, is iets organiseren soms geen makkelijke klus.”

Een jong gezin en een groot engagement

Thomas combineert zijn politieke carrière met een jong gezin, en dat doet hij met veel plezier. “Het vaderschap is geweldig. Willem is twee jaar oud en heel sociaal. Hij gaat graag mee naar evenementen, en dat doet onze jongste, Bernard, nu ook al. Ik vind het belangrijk om mijn gezinsleven en mijn engagement in balans te houden.”

Voorlopig wil schepen Thomas Guillemyn geen al te gedetailleerde plannen aankondigen, maar hij ziet zijn rol vooral als een kans om mensen samen te brengen. “In alles wat ik doe, wil ik luisteren naar wat er leeft bij de inwoners. Je moet zoveel mogelijk stemmen laten meetellen in het beleid. Dat is voor mij de essentie van politiek: verbinding maken. Ik jeun me alleszins al enorm in de job!”