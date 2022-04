Stad Kortrijk vraagt sinds 2020 op onrechtmatige wijze nummerplaatgegevens op voor parkeerboetes

Al twee jaar verzamelt stad Kortrijk op een onwettige manier de persoonsgegevens van automobilisten die een parkeerboete kregen. De uitspraak van de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit oordeelde begin maart dat alle boetes illegaal tot bij de overtreder in kwestie kwamen. “Maar dat betekent niet dat de belastingsplichtige aan de boete kan ontkomen”, denkt men bij de stad.

De illegale manier van handelen dreef boven nadat de Geschillenkamer in maart oordeelde over een klacht van een burger, die een retributie kreeg. Volgens de Geschillenkamer ontbreekt de toelating om de databank van nummerplaten in te kijken bij het DIV, de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het parkeerbedrijf Parko is sinds 2020 in handen van de stad Kortrijk zelf.

Hoger beroep bij Marktenhof

Kortrijk, dat twee maanden de tijd kreeg om in regel te komen, tekent bij het Marktenhof in Brussel alvast hoger beroep aan tegen het oordeel van de Geschillenkamer. De stad vraagt nu de om de beslissing te vernietigen. Zo wil het beletten dat alle overtreders hun retributie aanvechten.

“Stad Kortrijk is het om verschillende belangrijke redenen niet eens met de beslissing van de GBA”, luidt het in een persbericht. “Zo is de beweerde ontbrekende machtiging automatisch overgenomen na de inkanteling van Parko in Stad Kortrijk. Volgens de GBA was dat echter niet voldoende, maar wij betwisten dat. De beweerde tekortkomingen zijn dus niet juist en zijn in elk geval niet definitief vastgesteld. Stad Kortrijk heeft dan ook gevraagd om de uitspraak te vernietigen en in de tussentijd op te schorten en heeft er ook vertrouwen in dat het Marktenhof haar hierin zal volgen.”

Kortrijk argumenteert ook dat het, indien de stad in beroep ongelijk zou krijgen, dat niet betekent dat overtreders zomaar een parkeerboete kunnen terugvorderen. “In fiscale zaken is door rechtbanken in het verleden al meermaals geoordeeld dat eventuele onrechtmatigheden bij het opvragen van gegevens uit overheidsdatabanken, zoals het DIV, niet automatisch tot gevolg hebben dat een belastingsplichtige aan een verschuldigde belasting kan ontkomen.”

Doemscenario

Bij de Kortrijkse oppositie zijn ze hoogst ongelukkig met het hele gebeuren. “Een boete van 30 euro mondt na eerdere kosten en een verloren rechtszaak uit op een hoger beroep dat de inwoners al gauw 35.000 euro zal kosten”, aldus gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe. “Maar het is dit of het doemscenario waarbij Parko miljoenen aan parkeerboetes dient terug te betalen”.

“Na de te lage bruggen van de passantenhaven en de parking Texture die er niet kwam is dit opnieuw een staaltje van amateurisme van de Stadscoalitie, waarbij de Kortrijkzanen de rekening gepresenteerd krijgen.”

‘Onzorgvuldig bestuur’

Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch heeft ook vragen bij de houding van de stad inzake het Parkodossier. “Het is niet de eerste keer en het zoveelste bewijs dat in Kortrijk onzorgvuldig wordt omgesprongen met onze gegevens en privacy”, verzucht hij. “Maandenlang heeft Stad Kortrijk zich op een verkeerde machtiging gebaseerd om de houders van nummerplaten te identificeren. Burgers hebben dus boetes moeten betalen waarvan de gegevens op onwettige wijze werden verkregen. Qua onzorgvuldig bestuur kan dat tellen”, veroordeelt Vermeersch de werkwijze van Stad Kortrijk. “We zullen ook schepen van Mobiliteit en voormalig voorzitter van Parko Axel Weydts (Vooruit) hiervoor aan zijn verantwoordelijkheid houden.”

Stad Kortrijk heeft dan ook gevraagd om de uitspraak te vernietigen en in de tussentijd op te schorten en heeft er ook vertrouwen in dat het Marktenhof haar hierin zal volgen

Het is niet de eerste keer dat Kortrijkse manier om met privacy om te springen onder vuur komt te liggen. In oktober 2019 stelde privacyexpert Matthias Dobbelaere-Welvaert bij vrtNWS dat het Kortrijkse stadsbestuur, met federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) toen nog aan het hoofd, zich op glad ijs begaf door datarapporten over bezoekers aan te kopen bij Proximus. Het stadsbestuur kon zo volgens hem hieruit afleiden wie er naar de stad kwam en wat die bezoekers deden. Dobbelaere-Welvaert kaartte toen aan dat de anonieme data niet zo anoniem was als eerst door de stad en toenmalig schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) gepresenteerd.

Na de Kortrijkse passage in de documentaire Privacy & ik van de VRT, in maart 2021, waarin de makers de proportionaliteit van het cameragebruik in Kortrijk aan de kaak stelden, wordt nu een derde hoofdstuk aan het privacyverhaal in de Leiestad bijgeschreven.