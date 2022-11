Stad Ieper breidt laadinfrastructuur voor elektrische auto’s uit

Ieper telt momenteel 30 openbare laadpunten voor elektrische voertuigen. Dit aantal wordt de komende jaren verhoogd in navolging van de ambities uit het klimaat- en mobiliteitsplan. Met extra laadpalen ter hoogte van bestaande, vaak gebruikte infrastructuren en ook op 23 strategische nieuwe locaties.

“In ons klimaatplan staat dat we klimaatvriendelijke voertuigen willen stimuleren. Onder andere door de omschakeling naar elektrisch rijden te faciliteren. Met de uitbreiding van de laadinfrastructuur komen we hieraan tegemoet. Daarnaast maken we ook op ondernemers warm om laadpalen en snelladers voor bezoekers en werknemers te voorzien. We volgen de de evoluties in verband met snel laden op de voet op”, vertelt schepen van duurzaamheid Valentijn Despeghel (Vooruit).

23 locaties

Op bepaalde plaatsen worden de laadpalen vaker gebruikt, zoals aan het station en op de randparkings. Op die locaties zullen er extra laadpalen komen. Daarnaast zullen burgers of ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden een laadpaal in de nabijheid van de woning of onderneming kunnen aanvragen. Daarnaast heeft de stad 23 strategische locaties geselecteerd om op korte termijn bijkomende laadpalen te voorzien. Hierover is overleg bezig met de hogere overheid en de huidige leverancier Total Energies. De nieuwe laadpalen werken op 100% groene elektriciteit onder andere opgewekt door windturbines. Op termijn zal er ook snellaadinfrastructuur worden voorzien.

Laadmatten

“Elektrisch of hybride rijden is in opmars en daar spelen we als stad op in”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Steeds vaker kregen we de vraag van inwoners zonder oprit of garage om ook thuis te kunnen opladen. Met deze nieuwe richtlijnen komen we hieraan tegemoet. Voor de veiligheid kunnen de oplaadkabels niet zomaar bloot op het voetpad liggen. De voorziene laadmatten zorgen voor uniformiteit in het straatbeeld en kregen, na een test met rolstoel, positief advies van de toegankelijkheidsraad.”

Vanaf 21 november kan je tijdens de openingsuren aan het loket van de dienst Openbaar Domein van Stad Ieper terecht om een laadmat aan te kopen. © Stad Ieper

Wie geen oprit heeft en de elektrische of hybride wagen thuis wil opladen, kan dit alleen doen als er voor de woning een parkeerstrook is. Voorbijgangers moeten veilig kunnen passeren, zonder kans op een valpartij. Daarom moet de laadkabel die over het voetpad ligt worden afgedekt door een laadmat.

De gemeenteraad keurde op 7 november 2022 het reglement voor het gebruik van de laadmatten goed. Zo mogen alleen laadmatten gebruikt worden die via de stad zijn aangekocht. Want deze zijn voldoende kwaliteitsvol en goed zichtbaar door de geel-zwarte omranding.

Vanaf 21 november kan je tijdens de openingsuren aan het loket van de dienst Openbaar Domein van Stad Ieper terecht om een laadmat aan te kopen. (Meer informatie via mobiliteit@ieper.be of 057 239 518). Een laadmat kost 55 euro (120 centimeter breed) of 88 euro (breedte 160 centimeter).