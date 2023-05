Schepen Tom Dedecker weer actief na twee weken coma door val van trap: “Dokters dachten dat ik nooit volledig zou herstellen”

Schepen van Toerisme in Middelkerke en voorzitter van de gemeenteraad Tom Dedecker is weer helemaal op de been na een noodlottige val van de trap in oktober. Dedecker werd naar het ziekenhuis overgebracht en daar twee weken in coma gehouden. “Ik ben al enkele weken terug aan het werk en heb dinsdag ook voor het eerst een bijeenkomst van het schepencollege bijgewoond. In oktober zag het er nog heel slecht uit en dachten de dokters eerst dat ik het niet zou overleven. Maar ik heb me erdoor geslagen en ben volledig hersteld.”

In de nacht van 24 op 25 oktober 2022 kwam schepen Tom Dedecker uit Middelkerke bij hem thuis onfortuinlijk ten val van de trap. “De ochtend van 25 oktober ging ik op reis vertrekken met vijf andere mensen. Ik ben op mijn kousen uitgegleden op de trap en 3,5 meter naar beneden gevallen. Ik ben heel slecht terecht gekomen op mijn hoofd en had zowat alles gebroken wat je maar kan breken. Mijn schedel was gebroken, maar ook mijn schouder, ribben en rug.”

Tom werd overgebracht naar het AZ Damiaan in Oostende en twee weken lang in coma gehouden. “Volgens de dokters zag het er eerst heel slecht uit en ging ik sterven. Ze hebben mij geopereerd en ik ben blijven vechten. Na enkele weken kwam ik er langzaamaan door. Maar zelfs toen dachten ze dat ik in een rolstoel zou terecht komen.”

Lange revalidatie

Na vijf weken in het AZ Damiaan in Oostende verhuisde Tom naar het revalidatieziekenhuis in Oostende voor . “Op 31 december mocht ik eigenlijk naar huis gaan. De hele periode in het ziekenhuis was voor mij zeer confronterend. Want tot en met dan was ik nog nooit eerder opgenomen geweest in een ziekenhuis. Het was wel fijn dat mensen op bezoek kwamen, maar ik was op dat moment heel kwetsbaar en afhankelijk van anderen. Dat was voor mij erg confronterend.”

Na de erg zware val stond Tom sowieso een lange revalidatie te wachten. “Ik ben van heel ver teruggekeerd. Men schatte mijn kansen niet goed in, maar het is veel beter uitgedraaid dan ze hadden gedacht. Sinds april ben ik zo goed als volledig hersteld en terug aan het werk. Maar ik moet alles opnieuw opbouwen. Dinsdagnamiddag kon ik voor het eerst terug een bijeenkomst van het schepencollege in het echt mee volgen.”

Veel steun

“Ik ben erg blij dat iedereen mijn zo goed heeft gesteund”, gaat Tom verder. “Al die tijd tijdens mijn revalidatie sprong mijn vader bij in het mijn accountantskantoor en heeft mijn oom en burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) mijn taak als schepen overgenomen. Ze hebben dat beide erg goed gedaan. Voor mij was het een pak van mijn schouders dat ik de nodige tijd kreeg om te herstellen.”

Ondertussen is Tom terug volop aan het werk in zijn kantoor. “Dat ligt me heel nauw aan het hart en het is ook fijn om terug bij mijn medewerkers te zijn. Alles loopt terug normaal en functioneert goed. Stap voor stap wil ik ook terugkeren in het politieke leven, want dat is mijn hobby. Ik ben niet gehaast, maar nu wil ik graag mijn oude leven terug. Voor de verkiezingen van 2024 zien we wel nog. Dat is nog meer dan een jaar weg. We gaan nu eerst dag per dag verder”, besluit Tom vastberaden. (GKM & CJ)