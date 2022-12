Eerste schepen Tom Dedecker uit Middelkerke revalideert goed na coma na val van trap: “Hij zal er geen blijvend letsel aan overhouden”

De Middelkerkse schepen Tom Dedecker, die eind oktober zwaargewond geraakte na een val van de trap thuis, is aan de beterhand. “De revalidatie verloopt uitstekend”, zegt oom en burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Tom zal er geen blijvend letsel aan overhouden.”

Het ongeval gebeurde in de vroege morgen van 25 oktober, rond 4 uur. Tom Dedecker was vroeg opgestaan om de boot richting Engeland te halen samen met zijn vader Luc. Zijn echtgenote hoorde plotseling een zware klap en merkte tot haar ontstentenis dat haar man gevallen was en bewusteloos onderaan de trap lag. In kritieke toestand werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar onderzoeken uitwezen dat de schepen onder meer een schedelbreuk, een hersenbloeding en diverse zware breuken had opgelopen. Vooral de schedelbreuk en de hersenbloeding baarden de dokters zorgen. Om de druk op de hersenen onder controle te houden, werd Tom Dedecker in een kunstmatige coma gebracht.

Nog operatie op komst

Enkele weken geleden werd de schepen uit die coma gehaald en kon de revalidatie beginnen. “En die verloopt uitstekend”, getuigt een opgeluchte burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). “Zijn toestand evolueert verbazend goed. Tom revalideert momenteel in een gespecialiseerd centrum in Oostende en zal geen blijvende letsels aan het zwaar ongeval overhouden. Hij moet wel nog een operatie aan het oor ondergaan. Praten gaat nog wat moeilijk omdat zijn stembanden beschadigd raakten door de beademing. En zijn geheugen vertoont nog gaten, maar dat is logisch als je dergelijke zware letsels aan het hoofd oploopt. Maar natuurlijk zijn we allen blij met het goede nieuws.”

Tom Dedecker is beroepshalve accountant en belastingconsulent. Op politiek vlak is hij eerste schepen met als bevoegdheden onder meer Toerisme en Financiën. Hij werkt actief mee aan de begroting in Middelkerke. Hij is ook voorzitter van de gemeenteraad. Momenteel neemt Jean-Marie Dedecker die bevoegdheden over. De populaire Tom Dedecker wordt aanzien als de logische opvolger van zijn oom aan het hoofd van de gemeente.