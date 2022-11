Tom Dedecker, schepen van Middelkerke, ontwaakt uit coma: “Hij kan terug zelfstandig ademen”

Tom Dedecker (45), schepen van Toerisme, Evenementen en Financiën in Middelkerke (LDD) ontwaakt langzaamaan uit zijn coma, waar hij kunstmatig werd ingehouden nadat hij meer dan twee weken geleden van de trap viel en onder andere een schedelbreuk en hersentrauma opliep.

Maandagnacht 24 oktober om 4 uur ‘s nachts liep schepen Tom Dedecker uit Middelkerke een schedelbreuk en hersentrauma op nadat hij van de trap viel. Hij werd verschillende keren geopereerd en tot en met deze week in een kunstmatige coma gehouden.

Ontwaken uit coma

Ondertussen zijn er enkele kleine verbeteringen te zien in de gezondheidstoestand van schepen Dedecker. “Hij is langzaamaan aan het ontwaken uit zijn coma. Ze hebben de intubatie weggenomen en hij kan opnieuw zelfstandig ademen. Hij heeft wel nog steeds een gewoon zuurstofmasker”, vertelt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD), die ook de oom is van schepen Dedecker.

“Tom kan opnieuw zelfstandig ademen en reageert met kleine bewegingen, dat is hoopgevend”

“Tom is nog niet volledig bij bewustzijn, maar dat gaat gestaag. We kunnen tegen hem praten en hij reageert met kleine lichamelijke bewegingen. Zijn rechterarm kan hij wel niet bewegen, want aan die kant heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. Hij kan zelf nog niet praten, maar hij hoort ons dus wel. Dat is al hoopgevend. Verder hebben we nog geen idee of hij blijvende schade zal overhouden aan het hersentrauma. Dat zullen we de komende weken zien.”

Zware periode voor familie en gemeente

De afgelopen twee weken waren erg moeilijk voor de familie van schepen Dedecker. “Het is een echte lijdensweg voor zijn vrouw en twee kinderen. Er is niets erger dan in onzekerheid leven. Voor zijn 69-jarige vader is het ook erg moeilijk, want hij heeft het werk van Tom, een bureau met 11 medewerkers overgenomen”, gaat Jean-Marie verder.

Maar ook voor het gemeentebestuur zelf is het zwaar. “Ik mis hem niet alleen als persoon, maar ook als schepen en medewerker. Tom is schepen van Toerisme en Financiën en draagt dus enkele grote verantwoordelijkheden. Die heb ik voorlopig op mij genomen. Dit weekend vindt het champagneweekend plaats in Middelkerke, waar Tom normaal aan meewerkt. Nu zal dat wat in mineur verlopen. We moeten allemaal op onze tanden bijten en hopen op goed nieuws. We nemen ook nog geen verdere beslissingen tot we weten hoe zijn toestand is en revalidatie zal verlopen”, besluit burgemeester Dedecker.