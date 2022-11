Oppositie Nu.Zwevegem vraagt dat schepen Desloovere stap opzij zet na verkeersagressie

De oppositiepartij Nu.Zwevegem zal op de volgende gemeenteraad van Zwevegem een vraag indienen aan schepen van Mobiliteit Marc Desloovere (Samen!) om een stap opzij te zetten of ontslag te nemen. Maandag raakte bekend dat schepen Desloovere betrokken raakte bij een geval van verkeersagressie. Hij zou een vrouw gevolgd zijn tot op haar werk om haar te confronteren met het feit dat ze een voorrang van rechts had genegeerd.

Maandagavond werd op een besloten zitting van de gemeenteraad van Zwevegem meegedeeld dat er een onderzoek gevoerd wordt naar schepen Marc Desloovere (Samen!) naar aanleiding van verkeersagressie. “Daar hebben we geluisterd naar de versie van de schepen”, vertelt Antoon Vanassche, gemeenteraadslid van de oppositiepartij Nu.Zwevegem.

Correct signaal nodig

“Na afloop vonden wij met onze partij dat de schepen een correct signaal moet sturen naar de bevolking. Daarom zullen we op de volgende gemeenteraad vragen of schepen Desloovere zijn ontslag wil indienen of op zijn minst een stap opzij wil zetten tot het onderzoek volledig afgerond is.”

“We vragen de schepen dat hij een correct signaal stuurt naar de bevolking en een stap opzij zet”

“De schepen gaf zelf toe dat hij de dame is achterna gereden. Gewone mensen moeten ook geen verkeersagressie doen en als politieker sta je daar niet boven. Het vertrouwen is voorlopig weg, want we kunnen niet naast de feiten van het onderzoek kijken. Dus zullen we aankaarten dat schepen Desloovere zijn verantwoordelijkheid moet nemen”, besluit Vanassche.