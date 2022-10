Stijn Lombaert volgt Geert Anthierens op als provinciegriffier

Donderdag vond de eedaflegging van Stijn Lombaert (45) plaats in het Provinciehuis in Brugge. Vanaf 1 november mag de Bruggeling zichzelf provinciegriffier van West-Vlaanderen noemen, de hoogste en tevens meest felbegeerde ambtenarenfunctie in de provincie. Hij treedt hiermee in de voetsporen van stadsgenoot Geert Anthierens (64) die eind 2022 met pensioen gaat.

Veel studeren

Stijn Lombaert is geen onbekende binnen het provinciebestuur. Na enkele jaren in de privésector gewerkt te hebben kwam hij als jonge handelsingenieur (met een master in overheidsmanagement) op de dienst Cultuur terecht. Vanaf dat moment legde hij een hele weg af, om het uiteindelijk in 2018 te schoppen tot bestuursdirecteur Strategie en Ontwikkeling. Toen huidig provinciegriffier Geert vorig jaar liet weten dat zijn plekje binnenkort zou vrijkomen, twijfelde Stijn geen seconde om mee te dingen naar de job.

“Je staat tussen het beleid en de administratie, die samenhang heeft me altijd sterk aangetrokken” – Geert

“Ik vind de provincie al altijd een heel interessant bestuursniveau. Ik ben initieel vertrokken uit de privésector omdat ik het gevoel had dat ik hier echt een verschil zou kunnen maken, ik wou meer dan louter streven naar winst. De job van griffier is felbegeerd, ik heb maandenlang gestudeerd om goed voorbereid aan de externe proeven te kunnen beginnen. Uiteraard was ik heel content toen ik hoorde dat ik het had gehaald”, vertelt Stijn trots.

Scharnier

De griffier is verantwoordelijk voor de algemene leiding van alle provinciale diensten, van personeelszaken en het archiefbeheer tot het aansturen van federaal personeel binnen het provinciebestuur. Maar bovenal vormt de provinciegriffier het scharnier tussen het beleid en de administratie.

“Concreet wil dat zeggen dat ik heel nauw betrokken ben bij alle beslissingen die worden genomen in de provincieraad door de deputatie, en anderzijds de juiste instructies moet geven aan de administratieve teams om die beleidsdoelstellingen te realiseren. Ik weet dus heel goed wat er leeft bij beide partijen en hoe zij het meest efficiënt kunnen samenwerken. Dat aspect van de functie heeft me altijd sterk aangetrokken: je staat heel dicht bij de bedrijfskeuzes, je hebt meer impact”, legt afscheidnemend griffier Geert Anthierens uit.

Geert Anthierens voerde de job tien jaar lang met hart en ziel uit, maar nu is het tijd om de fakkel door te geven: “Mijn vrouw is al twee jaar met pensioen, het kriebelde dus al even om meer tijd met haar te kunnen doorbrengen. Reizen, sportieve uitdagingen, uitstapjes met de kleinkinderen… Vorig jaar heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt, ik wou mijn opvolger ook voldoende tijd geven om nog in deze legislatuur de kneepjes van het vak te leren. Ik heb alvast het volste vertrouwen in zijn kunnen.”

Andere stijl

Een grote job gaat hand in hand met grote verantwoordelijkheid, een serieuze uitdaging die toch wel wat voorbereiding vergt: “Ik heb lang in een rol gezeten waarbij er van mij werd verwacht dat ik veel initiatief nam en voorstellen deed. Nu neem ik een meer gedienstige positie in. Ik heb mijn netwerk gevraagd om aandachtspunten over mezelf op te sommen, daaruit heb ik geleerd dat ik me meer moet laten inspireren door anderen, meer luisteren.” Een nieuwe man aan het hoofd van ons West-Vlaams bestuur, dat betekent ook een nieuwe manier van werken. “Mijn stijl verschilt wel met die van Geert. Ik ben een stuk directer wanneer er zich problemen voordoen, ik schiet meteen in actiemodus. Daarnaast maak ik er een punt van om de digitalisering sterker uit te werken.”

“Ik heb mijn netwerk gevraagd om aandachtspunten over mezelf op te sommen” – Stijn

Stijn is zichtbaar enthousiast om vanaf 1 november samen met Geert, en vanaf 2 januari alleen aan de slag te gaan. Nochtans staan het voortbestaan van provinciale besturen tegenwoordig op een helling. “De toekomst is onzeker, maar dat schrikt me niet af”, klink het. “Ik ben me er wel van bewust dat de kans bestaat dat ik deze job geen 20 jaar zal kunnen uitvoeren, hoewel ik dat het liefst natuurlijk wel zou doen. De al dan niet verplichte schaalvergrotingen zullen een grote rol spelen hierin. Het is aan mij om samen met mijn zeer competente collega’s de komende jaren te bewijzen dat er heel veel goeds uit het provinciebestuur kan komen.”