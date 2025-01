Rania Fahi (21) volgt Simon Bekaert op als provincieraadslid voor Vooruit: “Ik wil me vooral inzetten voor thema’s die jongeren raken”

De Tieltse advocaat Simon Bekaert (47) wisselt zijn zitje in de provincieraad in voor eentje in het Vlaams Parlement. Als gevolg mocht zijn partijgenote Rania Fahi (21) uit Roeselare tijdens de eerste provincieraad van 2025 de eed afleggen als kersvers provincieraadslid voor Vooruit. “Ik ben ontzettend dankbaar voor dit mandaat”

Simon Bekaert neemt de plaats in van Bruggeling Pablo Annys, die na de lokale verkiezingen besloot om een schepenambt om te nemen in zijn thuisstad. Volgens de partijregels mag hij die taak niet combineren met een parlementair mandaat, waardoor zijn zitje in het Vlaams Parlement vrijkwam voor de eerste opvolger. Bekaert was echter ook al verkozen als provincieraadslid, maar koos ervoor om de stem van de Tieltenaren en Meulebekenaren te gaan vertegenwoordigen in het parlement. Als gevolg moest Vooruit ook in de provincieraad een beroep doen op de eerste opvolger, zijnde Rania Fahi.

Bruggen bouwen

De 21-jarige studente industrieel ingenieur is als een wervelwind toegetreden tot het politieke landschap. Piepjong, maar vol ambitie. Op haar 15e sloot ze zich aan bij Vooruit en begon ze zich in te zetten voor onze maatschappij, in oktober 2024 nam ze voor het eerst deel aan de lokale verkiezingen én scoorde ze meteen een plekje in de Roeselaarse gemeenteraad. In december 2024 werd ze herverkozen tot nationaal bestuurslid van de Jongsocialisten. En nu mag ze nóg een politieke prestatie toevoegen aan dat lijstje.

Rania Fahi stond op de tweede plaats van de Vooruit-lijst bij de provinciale verkiezingen en kreeg 3.312 stemmen. Net niet genoeg om een zitje te veroveren, maar daar slaagde ze dus toch in toen Simon Bekaert besloot naar het Vlaams Parlement te trekken. “Het was zeker een verrassing om te zien dat zoveel mensen uit onze regio het vertrouwen in mij hebben gesteld door op mij te stemmen. Dat heeft me enorm geraakt. Hoewel ik het niet had verwacht, probeer ik me altijd goed voor te bereiden als ik ergens mijn schouders onder zet. Ik was er dus wel klaar voor om deze verantwoordelijkheid op te nemen. Ik ben ontzettend dankbaar voor de kans om ook op dit niveau mijn steentje te kunnen bijdragen en het verschil te maken”, aldus Fahi.

“Ook over de partijgrenzen heen voel ik me warm onthaald in het provinciehuis”

Als jongste lid van de provincieraad wil Fahi haar leeftijd vooral als troef gebruiken om een meerwaarde te bieden in het beleid: “Ik wil graag een frisse, jonge blik toevoegen aan de provincieraad en vooral inzetten op thema’s die jongeren en kwetsbare groepen raken. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijk onderwijs, klimaat en welzijn. Het is voor mij belangrijk dat de provincie tastbaar is voor iedereen en dat we bruggen bouwen tussen beleid en mensen. Ik ga voor een eerlijker, socialer en menselijker beleid.”

Om haar ambt als provincieraadslid te combineren met haar taken als gemeenteraadslid én haar studies zal ze naar eigen zeggen een sterk staaltje timemanagement naar boven moeten halen, maar dat vindt ze eigenlijk niet zo erg. Haar eerste ervaringen bij de provincie zijn alleszins al goed verlopen. “De sfeer is echt geweldig, zeker binnen onze fractie. Ik voelde me meteen thuis. Met onze gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe heb ik een heel goed contact, hij is enorm toegankelijk en geduldig. Ik apprecieer dat als nieuwkomer echt enorm. Maar ook over de partijgrenzen heen voel ik me warm onthaald in het provinciehuis, ik merk dat er ruimte is om met iedereen in gesprek te gaan. Ik heb er zin in!”