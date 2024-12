Rania Fahi (21) uit Roeselare in nationaal bestuur Jongsocialisten

Rania Fahi (21) uit Roeselare is opnieuw verkozen tot nationaal bestuurslid van de Jongsocialisten. Met haar ervaring in het en haar vastberaden inzet voor sociale thema’s blijft Rania een belangrijke stem voor jongeren binnen de beweging.

Rania Fahi (21) uit Roeselare is opnieuw verkozen tot nationaal bestuurslid van de Jongsocialisten, de jongerenbeweging van Vooruit. In de afgelopen bestuursperiode speelde ze een belangrijke rol met haar focus op het versterken van lokale afdelingen. Rania combineert haar studies industrieel ingenieur in de chemie met een actieve rol in de gemeenteraad van Roeselare, waar ze als jongste nieuwkomer opkomt voor sociale rechtvaardigheid en inclusie.

Rania zet zich al langer in voor maatschappelijke verandering. “Ik wil niet aan de zijlijn staan terwijl extremen steeds meer invloed krijgen,” vertelt ze. “Mijn doel is om mensen te vertegenwoordigen die zelf niet de tijd of middelen hebben om die strijd aan te gaan. Vooruit staat voor een toekomst waarin iedereen kansen krijgt.”

Met haar herverkiezing wil Rania verder bouwen aan een sterker netwerk en een duidelijke visie neerzetten voor sociale vooruitgang. Haar aanhoudende inzet voor de Jongsocialisten en haar frisse blik op lokale en nationale uitdagingen maken haar een belangrijke kracht binnen het bestuur.