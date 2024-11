Jurgen Vanlerberghe wordt gedeputeerde voor toerisme: “Sector waar het werk nooit af is”

Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) blijft ook de komende zes jaar op post als gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen. Hij behoudt enkele bevoegdheden, maar wordt nu onder andere ook verantwoordelijk voor toerisme, een bevoegdheid die tot nu bij stadsgenote Sabien Lahaye-Battheu zat.

De Poperingse aanwezigheid in de West-Vlaamse provincieraad zal er vanaf begin december een heel stuk anders uitzien. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) verdwijnt naar de oppositiebanken en wordt dus geen gedeputeerde meer. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) moet de voorzittershamer doorgeven, wellicht aan N-VA’er Wim Aernoudt uit Gistel.

Uitdaging

Jurgen Vanlerberghe (55) kon zich wel handhaven en blijft ook de volgende zes jaar op post als gedeputeerde. Hij behoudt zijn bevoegdheden rond provinciale domeinen, milieu en natuur. Opvallend is wel dat hij de bevoegdheid mobiliteit inwisselt voor de bevoegdheid toerisme en recreatie. Hierdoor volgt hij straks dus Sabien Lahaye-Battheu op als voorzitter van Westtoer, een electoraal interessante post.

“Ik zie heel wat koppelkansen met mijn bevoegdheden op vlak van groen”

“Het was een bewuste keuze om voor de toch wel heel belangrijke bevoegdheden mobiliteit en toerisme even te kijken naar de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse Regering. Vermits mijn partijgenote Melissa Depraetere (Vooruit) minister voor Toerisme is, was het logisch dat ik er toerisme bij zou nemen”, weet Jurgen Vanlerberghe. “Ik ben daar bijzonder opgetogen over. Ik was als schepen van Toerisme in Poperinge al twaalf jaar lid van de raad van bestuur van Westtoer en ken het huis dus behoorlijk goed. Toerisme is in onze provincie een belangrijke economische sector. En het is bovenal een sector waar het werk nooit af is. Laat ik nu net wel houden van wat uitdagingen.”

Consultatieronde

“Ik ga de komende maanden starten met een brede consultatieronde met alle toeristische actoren. Ik zie ook heel wat koppelkansen met mijn ‘groene’ bevoegdheden: het nog beter in de markt zetten van onze landschapsparken en het versterken van het fiets- en wandelaanbod. Er is in onze provincie zeker ook nog ruimte voor een aantal bijkomende landmarks, naar analogie met het Westerpunt in De Panne.”

“En natuurlijk laat ik ook mijn eigen Poperinge niet los. De vernieuwing van het Hopmuseum lijkt me een belangrijke uitdaging te worden. En ik zal ook met veel belangstelling volgen hoe Toerisme Vlaanderen werk wil maken van de ondersteuning van het Kunstenfestival in Watou. Ongetwijfeld kunnen we daar ook met Westtoer een rol spelen”, besluit Jurgen Vanlerberghe.