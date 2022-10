Iedereen mag meedenken over de ruimtelijke toekomst van West-Vlaanderen

Hoe moet de ruimte in onze provincie binnen 20 jaar ingedeeld worden? Die vraag zal voorgelegd worden op vier verschillende publieksmomenten aan de lokale bevolking. Wie niet aanwezig kan zijn kan online zelf een ruimtesimulatie maken.

Elke mening telt

In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veure komt de Provincie luisteren naar de mening van elke West-Vlaming over de ruimtelijke uitdagingen van de toekomst.

“De Provincie wil de open ruimte vrijwaren en het tempo waaraan op vandaag bijkomend wordt verhard afbouwen richting 2040. De bestaande bebouwde oppervlakte zal dus slimmer en creatiever ingevuld moeten worden. De Provincie wil over de plannen die nu voorliggen in dialoog gaan met lokale besturen, vele belanghebbenden, maar ook met alle West-Vlaamse inwoners. Hoe zou een bewoner, consument, recreant, landbouwer, bedrijfsleider, fietser of expert de ruimte verdelen tussen natuur, industrie en woonwijken? Op die vraag willen we graag een antwoord”, klinkt het.

Online tool

Tijdens die publieksmomenten is er ook de mogelijkheid om een workshop te volgen, waar je wel vooraf voor moet inschrijven. Thema’s zoals ontharding, hernieuwbare energie en open ruimte staan onder andere op het programma. De Provincie ontwikkelde tevens een online 3D-tool om inwoners de kans te geven om zelf de ruimte in een fictief dorp in te delen. Via hetzelfde platform kan iedereen de gedeelde voorbeelden bekijken en vergelijken.