Politieke reacties op ‘huwelijk’ tussen Team Burgemeester en CD&V: “De grote motivatie van Van Quickenborne was zijn vrees om de verkiezingen te verliezen”

Het regent intussen politieke reacties op de demarche van CD&V en Team Burgemeester om als ‘Stadspartij’ naar de kiezer te trekken in Kortrijk.

Axel Ronse, kandidaat-burgemeester voor coalitiepartij N-VA, heeft er serieuze bedenkingen bij. “Net zoals ik niet geloofde dat Vincent ooit Kortrijk zou inwisselen voor een Vivaldi ministerspost, geloofde ik niet dat CD&V in Kortrijk ooit zou verdwijnen en opgaan in de lijst van Vincent. Met Vincent heb ik altijd zeer goed samengewerkt en ik ben ook van plan om dat te blijven doen. Ik hou van zijn vastberadenheid. De laatste weken voelde ik wel meer en meer vertwijfeling bij hem. Ik begrijp dat, want veel Kortrijkzanen associëren hem met Vivaldi”, klinkt het.

“Ik vraag me af of de Kortrijkzaan dit allemaal gelooft” – Axel Ronse

“Angst is zelden een goede raadgever. Noch de angst van CD&V voor een implosie, noch de angst van Vincent om de rekening van Vivaldi te krijgen. De voorbije jaren stonden Vincent & CD&V elkaar naar het leven. Nu pretenderen ze elkaar te vinden in een positief project. Ik vraag me af of de Kortrijkzaan dit gelooft. Ik vind het jammer voor de vele CD&V-kiezers dat hun partij verdwijnt. Geen plaats voor leedvermaak vandaag. Ook voor hen ben ik kandidaat-burgemeester. Onze coalitie krijgt veel vertrouwen. Het komende jaar blijven we loyaal aan het bestuursakkoord knallen”, besluit Ronse.

Geen enkele garantie

Maxim Veys. © JF

Die andere coalitiepartner, Vooruit, stelt zich dan weer vragen bij de motivatie van Vincent Van Quickenborne en vindt het teleurstellend dat de goede samenwerking in de stadscoalitie spaak dreigt te lopen. “Vincent Van Quickenborne zei deze ochtend zelf dat er zeer goed wordt samengewerkt in de huidige coalitie en dat we zeer goede resultaten bereiken. Je voelt ook bij de bevolking de appreciatie voor hoe Kortrijk positief is veranderd. Je zou dus verwachten dat wat goed werkt ook wordt verdergezet. Niet dus. Vincent Van Quickenborne stelde op 7 mei van vorig jaar voor om verder samen te werken met de drie partijen. Begin dit jaar klonk het weer anders: hij wilde dat we met de drie partijen op zijn lijst zouden staan.”

“We zien overigens weinig grensverleggende dingen in wat deze ochtend als programma werd voorgesteld” – Philippe De Coene en Maxim Veys

“De grote motivatie was zijn vrees om de verkiezingen te verliezen. ‘Ik wil de grootste blijven’ was samengevat het programma van die lijst. Wij vonden dat toch wel mager als politiek project voor een stad die vooruit moet gaan. We zien overigens weinig grensverleggende dingen in wat deze ochtend als programma werd voorgesteld. Maar intussen werkte hij verder aan een lijst Open VLD-CD&V. Als Vooruit hebben wij geen enkele garantie dat we morgen meebesturen. Maar dat belet ons niet om de komende maanden sterke realisaties af te werken”, klinkt het bij schepen Philippe De Coene en lijsttrekker Maxim Veys.

Niks nieuws

Wouter Vermeersch. © JF

Vlaams Belang schrikt niet van het nieuws. “Reeds in De Tijd van 29 juli 2022 te lezen stond dat Vincent Van Quickenborne (Open VLD – Team Burgemeester) aanstuurde op een alliantie met CD&V, ook al draaide hij toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) een loer”, vertelt fractievoorzitter Wouter Vermeersch. “Wie zich ooit afvroeg waarom CD&V in Kortrijk nooit echte oppositie heeft gevoerd, kent vandaag het antwoord: ze staan al jaren te bedelen bij de poort in de hoop opnieuw deel te kunnen uitmaken van het stadsbestuur.”

“Wie zich ooit afvroeg waarom CD&V in Kortrijk nooit echte oppositie heeft gevoerd, kent vandaag het antwoord” – Wouter Vermeersch

“CD&V heeft na de loer die het gedraaid werd door Van Quickenborne in 2012 en na de afstraffing door de kiezer in 2018 duidelijk haar les niet geleerd. Ook de recente terugkeer van Van Quickenborne als burgemeester wordt vandaag nog steeds niet gedragen door de Kortrijkzanen. Er zal een electorale prijs betaald worden voor dit zoveelste opportunisme”, besluit hij.

Groene partij nodig

David Wemel. © JF

David Wemel, fractieleider en lijsttrekker van Groen, is ook niet verrast. “Het is geen verrassing, want in de regio klampen CD&V en Open VLD zich wel vaker aan elkaar vast. Het is ook omdat bij de verkiezingen de grootste parij sowieso eerst aan zet is, dat er steeds vaker grote kartels herrijzen. Blijkbaar is Van Quickenborne toch niet zo zeker dat hij met Team Burgemeester alleen de grootste zou zijn.”

“Blijkbaar is Van Quickenborne toch niet zo zeker dat hij met Team Burgemeester alleen de meeste voorkeurstemmen zou halen” – David Wemel

“Wat ik nu lees qua voorstellen, is er volgens mij toch nog nood aan een progressieve correctie. Er wordt veel gesproken over vergroening, dat is al 12 jaar zo. Er is een groene partij nodig om de prentjes van de stadscoalitie ook naar de realiteit te brengen. Ook op vlak van het sociale: de werkstraffen voor 14-jarigen. Is dat het Kortrijk waarin we willen leven? We blijven bereid om mee te besturen, voor ons verandert er niks, maar dan is er sowieso nood aan een progressieve, groene correctie”, dixit Wemel. (Jules Fremaut)