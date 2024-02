Verrassing van jewelste: Team Burgemeester en CD&V trekken samen naar de kiezer in Kortrijk: “Dit strookt niet met de waarden van CD&V”

Verrassing van jewelste in Kortrijk: meerderheidspartij Team Burgemeester en oppositiepartij CD&V trekken in oktober voor de gemeenteraadsverkiezingen onder de noemer van de ‘Stadslijst’ samen naar de kiezer. Dat maakte Vincent Van Quickenborne bekend op een persconferentie. Wie de lijst zal aanvoeren is nog niet bekend, dat wordt later pas bekendgemaakt.

“De verschillen op nationaal niveau tussen de partijen zijn niet zozeer van tel op het lokale niveau”, vertelden Vincent Van Quickenborne en Hannelore Vanhoenacker, die in 2018 kandidaat-burgemeester was voor de christendemocraten. Dus beslissen beide partijen om de handen in elkaar te slaan richting de gemeenteraadsverkiezingen van dit najaar. Na twaalf jaar oppositiekuur wil de CD&V volgens Vanhoenacker opnieuw meebesturen, zij het in samenwerking met Team Burgemeester. Het woord kartel mag volgens Van Quickenborne niet gebruikt worden, het gaat eerder om een vergevorderde samenwerking.

Strijdbijl begraven?

Het is hoe dan ook opmerkelijk. In 2013 zette Van Quickenborne CD&V nog op een slinkse manier buitenspel door een coalitie te sluiten met Vooruit en N-VA. Die move werd door CD&V weinig gesmaakt. “Zum Qotsen”, reageerde Felix De Clerck toen nog.

Vooral De Clerck, zoon van burgemeester Stefaan De Clerck, was bijzonder aandachtig op de persconferentie. Zeker omdat hij, en vooral zijn vader, in 2013 stevig van leer trokken tegen de handelswijze van de Open VLD van Vincent Van Quickenborne. Volgens CD&V werd Stefaan De Clerck ook geconsulteerd en gaf hij zijn fiat voor de samenwerking tussen Team Burgemeester en CD&V. Maar bij De Standaard reageert die toch verontwaardigd. “Dit strookt niet met de waarden van CD&V”, zegt de ex-burgemeester. “Een samenwerking met Ruth Vandenberghe kan niet met Vincent Van Quickenborne. Hij beschikt niet over de nodige integriteit, zo blijkt uit vele recente berichten.” De oud-burgemeester gaat zo lijnrecht in tegen wat enkele uren voordien werd verkondigd op de persconferentie door de christendemocraten.

Besturen

Team Burgemeester en CD&V waren in 2018 samen goed voor 48 procent van de stemmen. N-VA en Vooruit, die respectievelijk Axel Ronse en Maxim Veys beiden hun lijsttrekkers voorstelden, werden ook geconsulteerd om een stadslijst te maken, maar stonden daar eerder weigerachtig tegenover. CD&V sprong, aldus Van Quickenborne, wel meteen.

Een absolute meerderheid wordt niet beoogd door de ‘Stadslijst’, wél willen ze sowieso besturen. “Vanuit de oppositie hebben we goed en constructief samengewerkt met Team Burgemeester. Het is dus een logische stap dat we nu samen naar de kiezer trekken”, klinkt het unisono bij enkele CD&V-kopstukken. Op de vraag of CD&V dan wel haar rol als oppositiepartij gespeeld heeft, volgt enkel wat politiek gewauwel. Constructief is in deze wel relatief. In april van vorig jaar besliste de voltallige fractie om de gemeenteraad te verlaten uit protest tegen het “fnuiken van autonomie en creativiteit in kader van regeltjes.” Maar die onenigheid lijkt nu verleden tijd.

Wie kandidaat-burgemeester?

Op de hamvraag ‘Wie is kandidaat-burgemeester?’ volgde evenwel nog geen antwoord. Vincent Van Quickenborne voerde grotendeels het woord, maar gaf het spreekstokje ook door aan Hannelore Vanhoenacker en Ruth Vandenberghe. Die laatste stak nooit onder stoelen of banken dat ze graag opnieuw burgemeester zou worden én is na haar passage als waarnemend burgemeester (toen Van Quickenborne minister werd, red.) populair onder de Kortrijkzanen. “Wanneer we het bekendmaken is nog niet afgesproken. We gaan eerst verder inhoudelijk aan de tafel zitten, vooraleer over postjes te praten”, zei CD&V-jongerenvoorzitter Sien Vandevelde. (Jules Fremaut)

Bekijk ook

Kandidaat-burgemeester Axel Ronse (N-VA) over ‘huwelijk’ tussen Team Burgemeester en CD&V: “Ik vraag me af of de Kortrijkzaan dit gelooft”