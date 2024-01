Cultuurschepen Axel Ronse (N-VA) is kandidaat-burgemeester voor Kortrijk

Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) doet bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen een gooi naar de burgemeesterssjerp in Kortrijk. Ronse is momenteel al cultuurschepen in de Guldensporenstad maar mikt nu dus op een hoger echelon. In mei bekleedt hij ook al de derde plaats op de federale kieslijst van zijn partij.

Ook in 2018 trok Axel Ronse de Kortrijkse N-VA-lijst, maar dat werd geen onverdeeld succes. N-VA eindigde met 11,2 % slechts als vijfde partij in Kortrijk na Vlaams Belang, CD&V, Vooruit en het – toen ongenaakbare – Team Burgemeester. Toch wist N-VA twee schepenposten te bemachtigen als kleinste bestuurspartij in de stadscoalitie met Team Burgemeester en Vooruit, toen nog SP.A. Ronse kreeg de bevoegdheid cultuur toebedeeld. Als expert rond de thematiek ‘werk’ in het Vlaams Parlement opmerkelijk, maar Ronse weet met dossiers als Abby en Culturele Hoofdstad 2030 toch regelmatig zijn stempel te drukken.

Burgemeesterssjerp

In oktober trekt Ronse dus opnieuw de N-VA-lijst in Kortrijk en mikt hij, net als vijf jaar geleden, op de burgemeesterssjerp. “Met mij als burgemeester kiest u voor propere buurten, deftige voet -en fietspaden, meer respect voor leerkrachten en politie, een strenge en kordate aanpak van uitkeringen, focus op het Nederlands en forse investeringen in kinderopvang en infrastructuur voor ouderen”, klinkt het.

“Kortrijkzanen kijken vooral uit wie Team Burgemeester als lijsttrekker aanduidt”

In mei is Ronse ook kandidaat om te zetelen in het federaal parlement. De kans dat hij daar verkozen wordt, is reëel, maar dat houdt de Bruggeling dus niet tegen om een gooi te doen naar de burgemeesterssjerp. Opmerkelijk is dat N-VA ‘op eigen sterkte’ naar de kiezer trekt en niet in kartelvorm zoals nu in veel andere steden gebeurt. Wie verder een plekje op de N-VA-lijst bekleedt, wordt later bekendgemaakt.

Andere partijen

N-VA is de tweede partij in Kortrijk die haar lijsttrekker bekendmaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Eerder schoof Groen gemeenteraadslid David Wemel al naar voren als kandidaat-burgemeester. De andere partijen kijken voorlopig nog de kat uit de boom. Kortrijkzanen kijken vooral uit wie Team Burgemeester als lijsttrekker aanduidt: publiekslieveling Ruth Vandenberghe of de politiek doorgewinterde Vincent Van Quickenborne. (Jules Fremaut)