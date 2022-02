Politiek landschap wordt hertekend in Ardooie: CD&V trekt solo naar gemeenteraadsverkiezingen

De Ardooise CD&V al niet meer in kartel opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen 2024. De partij zal samen met enkele onafhankelijke kandidaten een lijst vormen. In 2018 was er nog een kartellijst met SP.A (nu Vooruit) en met Groen. Er waren toen ook enkele onafhankelijken.

Het verhaal van Samenplus in Ardooie hield negen jaar stand. Dit project ontstond met de verkiezingen van 2012. Een electoraal succesverhaal is het niet geworden met 4 zetels op 19 bij de vorige verkiezingen 2018. Wie de vergelijking maakt tussen de stemmenpercentages in Ardooie naar aan leiding van de provincieraadsverkiezingen, de jongste parlementsverkiezingen en de resultaten van de kartellijst kan zien dat de CD&V-score hier hoger oploopt zonder kartelpartners.

Eigen identiteit

“CD&V wil sterker inzetten op de eigen identiteit van Ardooie als plattelandsgemeente waar het goed wonen, werken en leven is”, zegt voorzitter Christine Vandewaetere. De twee CD&V-raadsleden zullen vanuit de oppositie verder samenwerken met Samenplus. Er zijn volgens de partij nog heel wat raakvlakken op beleidsvlak, maar ook zijn er enkele accenten die verschillen.

Ook Kimara Goethals, fractieleider van Samenplus, reageert. “We geloven nog altijd heel hard in de sterkte van onze partij. We blijven ons inzetten en stellen duurzaamheid en sociaal engagement in onze gemeente voorop.”

In elk geval lijken de volgende verkiezingen een compleet andere kwestie te worden in Ardooie. De verkaveling van Samenplus, het vertrek van ex-schepen Vande Vyvere binnen Groep 82, de oprichting van Vlaams Belang, en de al of niet terugkeer van N-VA…