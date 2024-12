Philippe De Coene neemt na 18 jaar afscheid van het schepencollege: “Belangrijk dat jongere mensen kans krijgen zich te bewijzen”

Na jaren van toewijding en inzet neemt Philippe De Coene (Vooruit) afscheid van het schepencollege van Kortrijk. Als schepen van Sociale Vooruitgang drukte hij een blijvende stempel op de stad. Met een scherpe visie en een hart voor mensen zette hij zich in voor de meest kwetsbaren, maar ook voor de toekomst van zijn partij. Nu hij een stapje terugzet uit de politiek, blikt hij met dankbaarheid en ook wat trots terug op een carrière waarin hij Kortrijk wist te versterken en een nieuwe generatie politici heeft klaargestoomd.

Je neemt na 18 jaar afscheid van het schepencollege. Hoe kijk je zelf terug op die periode?

Philippe De Coene: “Vooral met veel voldoening en dankbaarheid. Politiek heeft me altijd gedreven en ik heb het voorrecht gehad om zowel in het Europees, federaal als Vlaams parlement te zetelen. Maar als ik terugkijk, kan ik met zekerheid zeggen dat mijn jaren als schepen in Kortrijk me minstens evenveel voldoening hebben gegeven.”

Waar ben je het meest trots op?

“Ik heb veel mogen doen en prachtige kansen gekregen en in alle bescheidenheid durf ik zeggen dat Kortrijk er vandaag beter voor staat. Het mooiste in de politiek is iets betekenen voor mensen die niets kunnen terugdoen en dat heb ik als schepen van Sociale Vooruitgang van dichtbij mogen ervaren. In de samenleving – en ook in de politiek of de bedrijfswereld – heerst vaak een mentaliteit van ‘voor wat, hoort wat’. Die onuitgesproken wederkerigheid past niet bij een politicus. Daarnaast hebben we sterk ingezet op een nieuwe generatie binnen de partij. Het zien groeien van de politieke carrières van onder andere Maxim Veys, Tine Soens, Nawal Maghroud, Billy Buyse en eerder Bert Herrewyn en Axel Weydts maakt me heel fier.”

Er kwam een nieuwe politieke generatie bij Vooruit Kortrijk. Daar heeft u ook uw schouders onder gezet?

“Klopt, ik vind het belangrijk dat jongere mensen de kans krijgen om zich te bewijzen. We werden vaak de ‘probeerfabriek’ genoemd, maar nu kunnen we trots zijn op de nieuwe gezichten die daaruit zijn voortgekomen. Maxim Veys is de enige schepen van Vooruit in deze coalitie. Geen makkelijke taak, maar hij kan rekenen op de volle steun van ons hele team.”

“Verhalen van gewone mensen zijn ontzettend inspirerend”

Je hebt als schepen vooral sterk ingezet op een beter armoedebeleid en inclusiviteit. Dat was niet altijd evident?

“Inderdaad, we hebben veel gerealiseerd, zoals de Deelfabriek, de nieuwe zorgcampussen of het volksrestaurant Vork. Dat laatste kreeg eerst veel kritiek, maar is nu algemeen geapprecieerd. Bij de vluchtelingencrisis in Syrië, in 2015, voerden we als eerste stad het buddysysteem in, waarbij Kortrijkse en gevluchte gezinnen aan elkaar werden gekoppeld. Het is cruciaal om beleid te voeren waar iedereen baat bij heeft, waar mensen geen bedreiging zijn, maar een verrijking. Ondanks negatieve reacties geloof ik dat mensen prachtige dingen bereiken als ze oprecht goed met elkaar omgaan. Dat vraagt ook wel realisme: als politicus moet je de boel samenhouden, en dat is nooit eenvoudig.”

Is het moeilijk om kwetsbaardere groepen te betrekken in beleidskeuzes?

“Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen bleek dat jongeren en kwetsbare mensen vaak niet zijn gaan stemmen. Dat is jammer, want juist hun stem hebben we nodig om een beter sociaal beleid te voeren. Het afschaffen van de opkomstplicht bij verkiezingen is dan ook een slechte beslissing. Ik heb vooral geleerd dat je als politicus je zintuigen volledig moet openzetten: zien, horen, voelen en ruiken. De verhalen van gewone mensen zijn dan ook ontzettend inspirerend. Zij kijken vaak met een frisse blik naar zaken die wij als vanzelfsprekend beschouwen. Daarom zijn we gestart met Wijkgericht Sociaal Werk. Een goede politicus blijft sterk verbonden met de bevolking en bezit een sterke dosis empathie.”

Welke uitdagingen zijn er nog in Kortrijk de komende jaren?

“Een veelvoorkomende uitdaging in elke centrumstad is ervoor zorgen dat mensen met een beperkter budget toch deel zijn van de stad. Neem bijvoorbeeld Leuven: daar moest men scherp toezien op de betaalbaarheid. Een centrumstad trekt ook vaak creatieve geesten aan in bepaalde wijken, wat de levendigheid en verbeeldingskracht doet toenemen. Maar zodra deze stadsdelen worden ontdekt door projectontwikkelaars en mensen met meer financiële middelen, stijgen de prijzen fors. Dit verdringingseffect is zonde, want juist die creativiteit en dynamiek zijn essentieel voor een stad. Er is niets zo erg als een stad die vastroest.”

Wat zal jouw rol nog zijn in Kortrijk?

“Als gemeenteraadslid wil ik erop toezien dat de samenwerking correct wordt uitgevoerd en de meerderheid waar nodig herinneren aan de uitgangspunten en doelstellingen. In de gemeenteraad zal ik een weerwoord bieden in de debatten wanneer dat nodig is. Mijn fractiegenoten kunnen ook altijd rekenen op mijn advies, als ze dat willen (lacht). Net zoals mijn opvolger Giovanny Saelens. Goed beleid voeren gaat over partijgrenzen heen.”