Park aan het water in Ingelmunster wordt in 2022 verder uitgebouwd: “Groene long rond kanaal”

Rond het kanaal ontwikkelt er zich een uitgestrekte groene long in het centrum van onze gemeente. Het gemeentebestuur wil deze groene parel koesteren, verder opwaarderen en uitbreiden op basis van enkele concrete projecten. Samen met de bestaande groengebieden vormen deze projecten stilaan een groot aaneengesloten park- en groengebied rond het kanaal Roeselare-Leie.

In november 2020 was er een inspraaktraject voor de dorpsgenoten, waarbij iedereen zijn of haar suggesties, tips en visie over de ontwikkeling van de kanaalomgeving kon doorgeven. Heel wat dorpsgenoten vulden die vragenlijst in. Uit de resultaten bleek dat de inwoners vooral de nadruk willen leggen op een versterking van de groene elementen, weinig verharding en minder gemotoriseerd verkeer in de kanaalomgeving wensen.

Het is de bedoeling van de gemeente om de kanaalomgeving te laten evolueren naar een kanaalpark, waarbij zachte vormen van recreatie op een evenwichtige manier verweven worden met natuurontwikkeling en verhoging van de biodiversiteit. Bij de inrichting van het gebied zullen ook telkens dezelfde materialen worden gekozen, zodat alles een mooi geheel vormt.

Het gemeentebestuur ging aan de slag met alle info uit het participatietraject en stelde een landschapsarchitect aan. Bureau Bossaert uit Moorslede zorgt voor de concrete inrichtingsplannen voor de verschillende gebieden. Het project verloopt in verschillende fases, met telkens de nodige terugkoppeling en communicatie naar de burgers toe. Enkele gebieden werden al aangepakt, waaronder de renovatie van ‘t Schuttershuisje, de aanleg van het ecologisch wandelpad door natuurgebied de Mandelmeersen en de nieuwe hondenweide.

Vleermuisvriendelijk

In het voorjaar van 2022 staan twee nieuwe fases op de planning: de heraanleg van het jaagpad linkeroever en de vernieuwing van de site van de Valoratoren. Door de input van de dorpsgenoten krijgt het jaagpad tussen de Brigandsbrug en de Nijverheidsstraat (kant centrum) een aangepaste verharding. De brede asfaltstrook – die werd aangelegd in functie van de werken aan de brug – wordt verwijderd.

In de plaats komt een waterdoorlatend pad in een halfverharding, zoals Wandel op de Mandel, richting Izegem. Zo is het jaagpad optimaal toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Dit stuk pad is autovrij, vissers bereiken er hun visplaats enkel met de fiets of te voet. Door de heraanleg van het jaagpad aan de linkeroever vormen beide jaagpaden langs het kanaal een mooie en rustige omgeving om te wandelen en te fietsen. Er wordt ook verlichting aangebracht. Door het amberkleurige licht van de lampen is het gebied ook vleermuisvriendelijk.

Zit- en picknickbanken

De Vlaamse Waterweg plant infrastructuurwerken in de omgeving van de Brigandsbrug: ontharding van de voormalige werfzone aan de Valoratoren en plaatsing van een nieuwe dam aan de kleine zwaaikom. Deze werken zijn gepland in het voorjaar van 2022. Aansluitend wordt ook deze volledige zone opnieuw aangelegd. Het landschapsbureau heeft voor dit gedeelte al een detailplan uitgewerkt, met aan het kanaal een grote grasvlakte, met aan de zijkanten bloemenweides met bomen.

Op deze weide zou af en toe een klein evenement of een activiteit kunnen plaatsvinden. Aan de zijde van de huizen aan de Waterstraat komt een lage talud met enkele zitbanken. Aan de kant van café De Fagot is er ruimte voor een natuurlijke, maar ook veilige speelomgeving voor kinderen. Het pad van Wandel op de Mandel wordt doorgetrokken in een waterdoorlatende verharding en wordt 3 meter breed. In de toekomst komt er onder de brug eventueel infrastructuur om kajaks op te bergen, zodat ook recreatie op het water mogelijk wordt. Er komen ook enkele picknickbanken.

