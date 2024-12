OCMW-raad geïnstalleerd in Komen-Waasten

Is de politieke rust teruggekeerd in Komen-Waasten? Met de beëdiging van de gloednieuwe OCMW-raad heeft het er alle schijn van. Frédéric Hallez mag zijn werk als voorzitter verder zetten, en kijkt hoopvol naar de toekomst. “We hebben heel wat crisissen weten te overwinnen.”

Een uitzondering, op zowat alle mogelijke niveaus. De politiek van Komen-Waasten gaan beschrijven aan een buitenstaander, kan vaak al eens een pak kopzorgen opleveren. Zo ook voor de beëdiging van de OCMW-raad, waarbij een aparte set aan regels moest worden gebruikt. Komen-Waasten is één van de twee Belgische gemeenten waarbij de leden van de OCMW-raad rechtstreeks worden verkozen, en niet worden voorgedragen door de gemeenteraad. “Het is inderdaad erg spannend geweest”, liet Frédéric Hallez optekenen. “Ik kreeg 7 jaar geleden de functie in handen, en samen met de volledige ploeg hebben we een erg lang traject afgelegd. De verkiezingen hier waren erg intensief, waarbij het er vaak erg bitsig aan toeging. Mijn vrees was dan ook dat de Komenaars teveel de aandacht zouden vestigen op het politieke gekibbel, en niet zozeer de verwezenlijkingen die deze legislatuur het licht zagen. Toch hebben we heel wat crisissen en moeilijke situaties weten te doorstaan, en dat is niet onbeloond gebleven. De inwoners van de grensgemeente hebben te kennen gegeven dat ze willen dat we het werk verder zetten, en daar ben ik ze enorm dankbaar voor.”

Op 6 december kon Frédéric reeds de eed afleggen als voorzitter, en dit in de burelen van de provinciegouverneur. Afgelopen week was het dan weer de beurt aan alle leden van de raad, die achter gesloten deuren in hun functie werden beëdigd. Binnen de rangen van de OCMW-raad waren enkele opmerkelijke verschuivingen te zien. Marie-Eve Desbuquoit, de publiekslieveling van oppositiepartij ACTION, zag haar zetel niet verenigbaar met haar titel als gemeenteraadslid. Bernard Montaine zal de komende jaren haar zetel opvullen. Aan de kant van de meerderheid is het dan weer David Kyriakidis (Ensemble – Ecolo – MRI) die zijn plaats afstaat. Hij werd tot schepen verkozen en zal zijn aandacht daarop vestigen.