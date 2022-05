Nieuwe kapitein voor Kuurnse CD&V-afdeling

Nadat begin maart 2022 Etienne Vancoppenolle, sinds 2000 voorzitter was van de Kuurnse CD&V-afdeling overleed, moest men op zoek te gaan naar een nieuwe kapitein.

Zaterdagmorgen stelde de plaatselijke afdeling hun nieuw voorzitter voor. Er werd unaniem geopteerd voor Chris Delneste. Chris Delneste (57) woont in de Weidenstraat en is gehuwd met Lut Deconinck. Daarnaast is hij ook papa van Lowie, Swa (+), Susan en Leja en ziet politiek van en voor de mensen.

Met Chris Delneste krijgt CD&V Kuurne alvast een bekend gezicht als voorzitter met de nodige beleidservaring. Chris maakt al sinds 2013 deel uit van de Kuurnse gemeenteraad. Hij is de huidige voorzitter van de gemeenteraad sinds 2019 en was van 2016 tot 2019 schepen.

“Kuurne is bij uitstek een gemeente waar mensen betrokken zijn”, vertelt de kersverse Kuurnse CD&V-voorzitter. “De vele verenigingen en vrijwilligersorganisaties vormen het hart van de gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat in overleg samenwerken met onze partij de gemeente verder kan versterken. Overleg en samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen en niveaus (provincie, Vlaanderen, Federaal, Europees) kan alleen maar de werking van de gemeente ten goede komen. Vandaar ook het belang van een politieke partij als CD&V.”

CD&V Kuurne koos unaniem voor Chris Delneste. Samen met een kern van ervaring, jongeren en vrouwen zal hij bouwen aan vernieuwde partijwerking. Hierbij niet alleen in Kuurne maar ook binnen de nationale partij. Secretaris is Robbe Bleuzé. CD&V Kuurne haalde in 2018 42,7 % van de stemmen. De partij heeft 10 van de 23 gemeenteraadsleden, telt 3 leden BCSD en heeft met Francis Benoit de burgemeester, Jan Deprez en Willem Vanwynsberghe, schepenen en Chris zelfs als voorzitter in de rangen. De kersverse voorzitter wil alvast als eerste werkpunt werken aan structuur nadat een periode van corona dit moeilijk maakte. (BRU)