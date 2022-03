N-VA Zwevegem kiest nieuw bestuur

Op zondag 27 maart kozen de leden van N-VA Zwevegem een nieuw afdelingsbestuur. Jorgen Deman mag de komende drie jaar aan het roer van de afdeling staan. Karel Maertens werd verkozen als ondervoorzitter. Daarnaast kozen de leden nog twaalf bestuursleden.

Jorgen Deman (36) uit Otegem neemt de voorzittersfakkel over van Isabelle Corbet, die omwille van professionele uitdagingen past voor een tweede termijn. “Isabelle heeft de afdeling doorheen de coronaperiode samengehouden en intussen nieuwe mensen aangetrokken. Geen geringe prestatie.”

Ervaring en engagement

Jorgen is fractiemedewerker in het Vlaams Parlement en voormalig medewerker van Vlaams Parlementslid Bert Maertens. Karel Maertens was in de periode 2016-2019 afdelingsvoorzitter. “De leden hebben gekozen voor ervaring en engagement.”

Naast voorzitter en ondervoorzitter kozen de leden ook nog de volgende bestuursleden: Arthur Buckens, Isabelle Corbet, Frieda Cremers, Kaatje Deforche, Christiane Deprez, Filip D’hont, Eddy Galle, Frédéric Hénonin, Tom Roose, Gilles Vanoutrive, Tom Verkest en Marc Vervaeke.

Gemeenteraadsleden Wim Monteyne, Sofie Vermeulen, Kaat Defoirdt, Eddy Defoor en Johan Rollez vervolledigen het afdelingsbestuur.

“We hebben een stevige basis in onze gemeente, met een actieve en kritische gemeenteraadsfractie en geëngageerde bestuursleden. Met N-VA blijven we vanuit de oppositie werken aan een beter Zwevegem ”, zo besluiten Jorgen en Karel.

