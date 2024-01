N-VA wil platform om iedereen mobieler te krijgen in Roeselare en omstreken

Op de gemeenteraad van 29 januari 2024 heeft de gemeenteraad unaniem een voorstel van N-VA fractieleider Brecht Vermeulen goedgekeurd.

Met het voorstel vraagt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen te onderzoeken of er al dan niet in samenwerking met verschillende andere steden en gemeenten binnen enkele jaren een co-creatief platform kan worden opgericht dat het aanbod van verschillende aanbieders van vervoer kan samenbrengen en dat verschillende vragers naar mobiliteit een goede en betaalbare invulling kan geven op hun behoefte.

Het voorstel van Brecht Vermeulen is geen eenvoudige actie maar kent veel complexe onderdelen. Het wil – naast het aanbod van De Lijn – ook veel andere soorten van aanbieders (grootschalig en kleinschalig, voltijds of occasioneel, professioneel en niet-professioneel) samen brengen in een multi-modaal platform.

“Het is een gedurfd plan. Er zullen ongetwijfeld wettelijke en decretale hindernissen zijn die moeten worden genomen en het is ook niet de vanzelfsprekende taak van een lokale overheid om zo iets te organiseren en te financieren, maar het komt mij voor dat het iedereen mobieler zal maken en dat het succesvoller zal zijn dan de stadsbussen en de flexbussen van De Lijn. Wellicht is het einde van deze bestuursperiode niet het beste moment om dat voorstel te brengen. Maar het kan een idee zijn om er op te werken, zodat het misschien in de volgende bestuursperiode kan gestart worden”, aldus Brecht Vermeulen.

Roeselare vrijwilligt

Op zoek naar een dergelijk alternatief voor het monopolie van De Lijn, vond Brecht Vermeulen inspiratie bij het platform ‘Roeselare vrijwilligt’, onderdeel van het grotere ‘Give a day’. Aan de ene kant kan iedereen zich daar opgeven die zich als vrijwilliger voor bepaalde zaken op bepaalde tijdstippen wil engageren om taken uit te voeren of mensen te helpen. Aan de andere kant kunnen vragers naar diensten op dat platform terecht om te zien of een vrijwilliger hen kan helpen.

Het is ook duidelijk dat dit probleem best een op bovenlokaal niveau aangepakt wordt, bijvoorbeeld met Midwest, de wvi of de Provincie. Taxidiensten, luchthavenvervoerders, Uber-zelfstandigen, flexijobbers, vrijwilligers, mensen allerhande … zouden zo binnen concreet af te spreken wettelijke en reglementaire voorwaarden hun diensten kunnen aanbieden.

“We kunnen zelfs proberen om de mensen zo dicht als mogelijk bij hun vertrekplaats op te halen en zo dicht mogelijk bij hun gewenste aankomstplaats te laten aankomen, in plaats van de mensen van een vaste opstapplaats naar een vaste afstapplaats te brengen”, stelt Brecht.

Sinds 6 januari 2024 wijzigde De Lijn haar aanbod grondig. Daarin staat combimobiliteit centraal. Voor Roeselare zouden er betere verbindingen via de invalswegen van en naar de buurgemeenten moeten gekomen zijn, maar verdwenen ook de vier bestaande stadslijnen (stadslijn 1, 2, 5 en 6).

Te weinig mobiel

Nochtans is een goed collectief of openbaar vervoer de enige vorm voor veel mensen om bepaalde verplaatsing te kunnen doen. Sommige mensen zijn te oud om ver te stappen, niet alert genoeg of verkeren in de onmogelijkheid om (veel) te fietsen, en bezitten geen auto. Zij hebben niets anders dan het openbaar vervoer, want taxi’s zijn er ook nauwelijks in de stad.

Roeselare is overigens de centrumstad waar het autobezit het grootst is en het gebruik van de bussen van De Lijn het laagst is van alle centrumsteden. “Volgens ons was de werkwijze van De Lijn een van de grootste problemen in het mobiliteitsbeleid van deze stad. Het is volgens ons dan ook naïef dat De Lijn net de instantie zal zijn die met een wijziging ook de oplossing zal bieden. Combimobiliteit is voor ons geen slechte visie, maar als dit van monopolistische aanbieder komt, denken wij dat dit beter naar een multi-aanbieder model kan evolueren. Daarom stelden wij de vraag of het stadsbestuur geen inspanningen zou moeten doen om alternatieven te onderzoeken, die tegen een betaalbare prijs ook een betere service kunnen geven, aanvullend op het aanbod van De Lijn? En de ganse gemeenteraad is ons daar nu in gevolgd.”