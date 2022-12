N-VA wil mogelijke PFOS-verontreiniging onderzoeken in bodem van Klein Bergelen in Gullegem

N-VA vraagt het provinciebestuur om de bodemsanering in ‘Klein Bergelen’ in Gullegem beter op te volgen en om daarbij de mogelijke aanwezigheid van PFOS te onderzoeken. “De provincie kocht het domein aan in de Heirweg in 2020 onder opschortende voorwaarde van een gunstig bodemattest. De huidige eigenaar startte daarna met bodemonderzoek. Het is echter niet duidelijk of er daarbij ook naar de giftige stof PFOS wordt gezocht”, aldus provincieraadslid Wim Aernoudt (N-VA).

Het provinciedomein Bergelen in Gullegem is een van de jongste en kleinste provinciedomeinen. Het domein werd in 2020 gevoelig uitgebreid met elf hectare waardoor de totale oppervlakte 70 hectare bedraagt. Een deel van de nieuwe gronden ligt aan de andere kant van de autostrade en wordt ‘Klein Bergelen’ genoemd. Op deze terreinen werd vroeger zand gewonnen waarbij een deel van de zandputten later als stort werd geëxploiteerd.

“De provincie wordt na het afleveren van een “gunstig bodemattest“ eigenaar van de gronden. Het heeft er uiteraard alle belang bij om dit onderzoek grondig op te volgen. Het is de bedoeling van de provincie om na definitieve verwerving de gronden te bebossen. Dit kan alleen een succes worden als de gronden voldoende kwalitatief zijn na de sanering”, aldus Wim Aernoudt. Het provincieraadslid stelde de voorbije twee jaar verschillende vragen over het bodemonderzoek en het eventuele saneringstraject. De provincie is echter steeds bijzonder karig met informatie en stelt dat het onderzoek en mogelijke sanering een taak is van de huidige eigenaar en OVAM.

“PFOS is pas de laatste jaren een probleem geworden. Het bodemonderzoek loopt al langer daarom is het niet vanzelfsprekend dat ook naar PFOS wordt gezocht. Daarom wil de N-VA deze vraag dringend op tafel leggen en vragen we aan het provinciebestuur om het dossier actiever op te volgen. Niet alleen als toekomstig eigenaar maar ook als een verantwoordelijke overheid die de belangen van omwonenden niet uit het oog verliest,” besluit provincieraadslid Wim Aernoudt.