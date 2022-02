N-VA-oppositie pleit voor markt metlokale producten

Marleen Vanden Broucke (N-VA) wil dat de gemeente meer initiatief neemt om lokale handelaars en producenten aan bod te laten komen. Ze denkt daarbij concreet aan een markt én ziet dat andere gemeenten zoals Oudenburg wel een streekmarkt organiseren.

“Via de media vernemen we dat Oudenburg op paasmaandag zal uitpakken met een streekmarkt met West-Vlaamse producten. Een goed initiatief, maar volgens de N-VA-fractie meteen een gemiste kans voor Jabbeke. Immers, in zitting van de gemeenteraad van 4 mei 2020 bracht onze fractie een punt op de agenda waarbij aan het bestuur werd gevraagd om initiatief te nemen voor het organiseren van een grote jaarlijkse lokale markt waar handelaars en producenten hun artikels kunnen aanprijzen”, motiveert Marleen Vanden Broucke.

Lekker lokaal

“Door de bevoegde schepenen werd gereageerd dat er destijds reeds werd geprobeerd om een boerenmarkt te organiseren maar dat daarvoor geen kandidaten werden gevonden. Er werd ook verwezen naar Ga lekker lokaal, een actie van de fairtradewerkgroep met de bedoeling de lokale producten in de kijker te plaatsen. Deze actie is een goed initiatief waarbij mensen worden aangemoedigd om naar de lokale handelaar te gaan, maar niet vergelijkbaar met een markt.”

Ontmoetingsplaats

“Met deze reactie werd het voorstel om een markt te organiseren jammer genoeg meteen geklasseerd en op de stapel gelegd samen met alle andere voorstellen van de oppositie. Nochtans zijn zulke markten een nieuwe tendens en spelen een belangrijke rol in de economische dynamiek van een gemeente, ze bevorderen het sociale leven en zijn ook een ontmoetingsplaats. De coronacrisis heeft de interesse in lokale producten nog versterkt. Spijtig dat hier niet de moeite werd gedaan om minstens te onderzoeken of het organiseren van een lokale markt haalbaar zou zijn, welk aanbod er is, met wie zou kunnen worden samengewerkt…”

Nieuwe wind?

“Het is niet nieuw als we zeggen dat voorstellen van de oppositie door het bestuur niet ter harte worden genomen. Nochtans zijn wij ervan overtuigd dat een samenwerking over de partijgrenzen heen tot prachtige resultaten voor onze inwoners kan leiden. Wij hopen dat met de vernieuwingen binnen het huidige bestuur een nieuwe wind zal waaien in Jabbeke.”

