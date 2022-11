N-VA opgelucht dat gemeente Moorslede intekent op Be-Alert

De gemeente Moorslede trad onlangs toe tot Be-Alert, het systeem dat in geval van bijvoorbeeld een zware brand of een noodsituatie de inwoners per sms verwittigt om ramen en deuren te sluiten. De oppositiepartij N-VA deed op de eerste gemeenteraad van 2019 al het voorstel om aan te sluiten op Be-Alert.

“Tijdens wat voorbereidend werk op de gemeenteraad van volgende week donderdag viel het tot mijn verbazing op dat er hiervoor toch budget wordt vrijgemaakt”, aldus Gert-Jan Hovaere.

Bijna meer dan vier jaar later gaat de gemeente Moorslede dus toch in op de vraag van N-VA. Of het verhaal van de aanhouder wint. “Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft”, verduidelijkt Gert-Jan het systeem. “Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen.”

“De burgemeester zag aanvankelijk er het nut niet van in. Hij argumenteerde dat Moorslede een landelijke gemeente is, zonder treinverbinding, waterwegen, vliegveld, gevaarlijke bedrijven en hoge appartementsgebouwen. In januari vorig jaar richtte de gemeente een eigen info8890 op.”

Veiligheid

“Na een nationale uitval van de noodnummers drongen we op de gemeenteraad opnieuw aan om Be-Alert via de gemeentelijke kanalen actief te promoten aan onze inwoners. Ons agendapunt werd weggestemd en deden we het voorstel voor een oproep door de gemeente via de gemeentelijke Facebookpagina, infomagazine ‘mee in Mwoslé’ en een sms aan de gebruikers van info8890 om als inwoner zich persoonlijk in te schrijven op Be-Alert.”

“Op onze vraag startte de gemeente met de promotie van Be-Alert onder de inwoners. We zijn uitermate blij dat Moorslede sinds kort op de kaart staat van de aangesloten gemeenten. We blijven het steeds zeggen : voor ons is veiligheid een prioriteit.” (EDB)