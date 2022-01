Minuut stilte voor overleden Brugs gemeenteraadslid

De Brugse gemeenteraad begon maandagavond met een minuut stilte voor Heidi Hoppe, het socialistisch gemeenteraadslid dat eind vorig jaar onverwachts overleed op 57-jarige leeftijd.

Met een krop in de keel bracht Annick Lambrecht (Vooruit), de voorzitter van de Brugse gemeenteraad, hulde aan haar overleden partijgenote: “Heidi, adjunct-diensthoofd bij de Bond Moyson, was een gedreven vrouw met het hart op de juiste plaats. Zij zetelde sinds 2007 in de gemeenteraad en vanaf 2009 in de ocmw-raad.”

“Zowel in haar beroep als in haar politieke loopbaan stond mensen met problemen helpen centraal. Zij had altijd aandacht voor de allerzwaksten en had een warm hart voor de medemensen. Ze was geen roeper maar een doener!”

Feestnummer

Burgemeester Dirk De fauw leerde Heidi Hoppe kennen, toen hij negen jaar geleden ocmw-voorzitter werd: “Zij was ondervoorzitter van het AZ Sint-Jan en was zeer plichtsgetrouw. Ze kwam op voor het welzijn van het personeel en verdedigde de rechten van de meest kwetsbaren in onze samenleving.”

“Dat deed ze znder haar stem te verheffen of te roepen. Tegelijkertijd was ze een feestnummer, ze was voorzitter van het feestcomité van het AZ Sint-Jan en zorgde voor een goede sfeer.”