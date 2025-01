Lies Colpaert (58) is voor het eerst schepen in Hooglede: “Alles is nieuw voor mij, maar ik leer heel veel bij”

Lies Colpaert is na twaalf jaar meerderheid en twaalf jaar oppositie voor het eerst schepen. “Tijdens de verkiezingscampagne vond ik mijn oude drive weer helemaal terug”, zegt ze enthousiast.

Lies Colpaert Privé Lies Colpaert werd geboren op 19 september 1966 in Roeselare. Ze is de dochter van Jozef Colpaert en Marie-Louise Goethals. Ze woont al haar hele leven in de Gitsbergstraat in Gits. Ze is samen met Peter Delarue (57), met wie ze één zoon heeft. Emile (23) is net afgestudeerd in de richting Handelswetenschappen en Vermogensbeheer. Opleiding/loopbaan Van opleiding is Lies boekhoudster, al werkt ze inmiddels al 37 jaar bij Dominiek Savio als administratief medewerker. Vrije tijd Lies gaat graag uit eten of op stap met vrienden. Af en toe gaat ze wandelen of lopen, al is dat laatste al eventjes geleden. Ze heeft zich voorgenomen de loopschoenen weer wat vaker uit de kast te halen in 2025.

Hooglede heeft een nieuwe meerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen. Frederik Demeyere en Arne De Brabandere waren in de vorige legislatuur ook al lid van het schepencollege, maar voor Jan Lokere, Tomas De Meyer en Lies Colpaert van Groep 21 is het hun vuurdoop. Deze week stellen we Lies Colpaert (58) voor. Met 24 jaar politieke ervaring onder de gordel is zij zowat het geheugen van het nieuwe schepencollege.

Lies kreeg op 13 oktober vorig jaar 674 voorkeurstemmen achter haar naam, goed voor de zevende plaats qua aantal stemmen en een zitje in het nieuwe schepencollege. Al is het niet de eerste keer dat Lies deel uitmaakt van de meerderheid in Hooglede. Zo was ze tussen 2000 en 2012 meerderheidsraadslid onder burgemeesters Jean-Pierre Pillaert en Jozef Lokere. Na twaalf jaar in de meerderheid zat ze ook twaalf jaar onafgebroken in de oppositie. Geen enkel ander lid van het nieuwe schepencollege doet haar dat na.

Machteloosheid

“Oppositie en meerderheid zijn twee heel verschillende dingen”, zegt ze. “Ik snap waarom sommige collega’s afscheid namen toen we in de oppositie zaten (onder meer gewezen OCMW-voorzitter Wim Vansteelant kon naar eigen zeggen niet aarden in de oppositie, red.). In de meerderheid ben je bij alles betrokken. Als oppositieraadslid sta je aan de zijlijn en moet je het doen met de verslagen van de schepencolleges en met wat je hoort op de gemeenteraad. Er is een gevoel van machteloosheid. En dat kan frustrerend zijn. Maar we hebben nooit de hoop opgegeven en ik ben bijzonder blij dat we er nu wel weer bij zijn. Kristof (Pillaert, red.) noemde dit de verkiezingen van de laatste kans. Daar had hij gelijk in. Nog eens zes jaar oppositie ging voor velen van ons zeer moeilijk te verteren zijn.”

Lies woont al nagenoeg haar hele leven pal tegenover de meisjesschool in Gits, samen met haar partner Peter Delarue (57) en hun zoon Emile (23). “Ik was zwanger van Emile toen ik mijn eerste stapjes zette in de politiek”, vertelt ze.

IJzersterk team

“Mijn ouders volgden de gemeentepolitiek altijd al op de voet. Niet dat ze zelf mandaten hadden, maar de partij kon altijd op onze steun rekenen. Toen Willy Demunster hier in 2000 aan de deur stond heb ik vol overtuiging toegehapt. Daar heb ik nooit spijt van gehad, al moet ik toegeven dat ik het in 2018 wel even moeilijk had. Ik was mijn compagnon de route Carine (Devriendt, die dat jaar afscheid nam van de gemeenteraad, red.) kwijt en de motivatie stond op een laag pitje. In 2024 was alles anders. We hadden en hebben een ijzersterk team en tijdens de campagne vond ik mijn oude drive weer helemaal terug. Niet wegens mezelf, maar omdat je voelde dat we eindelijk weer een verschil zouden kunnen maken voor de inwoners van Hooglede en Gits.”

Ze heeft de bevoegdheden Burgerlijke Stand, Groenbeleid (onderhoud kerkhoven en openbaar groen), Kinderopvang, Huis van het Kind, Cultuur en Vrije Tijd onder de vleugels. Zogenaamde ‘zachte’ bevoegdheden. “Sinds mijn 21ste werk ik bij Dominiek Savio in Gits. Ik sta er in voor de cliëntenadministratie. Zo kom ik dus vaak in contact met cliënten en hun ouders, met de sociale dienst en met verschillende overheidsinstanties. In die zin sluiten mijn bevoegdheden daar wel wat bij aan. Burgerlijke Stand is trouwens erg leuk, want je mag mensen gelukkig maken. Begin december heb ik mijn eerste huwelijk mogen voltrekken in Gits. Een fantastische eer.”

Kinderopvang

Op het vlak van kinderopvang ligt er zowel in Hooglede als in Gits wel wat werk op de plank. “In Gits gaan we voor een nieuwe opvang die we willen integreren in de school op de kloostersite. En in Hooglede willen we voor een nieuwbouw gaan, al is de meerjarenplanning voor alle duidelijkheid nog in volle opmaak. Samen met de collega’s van Team Burgemeester hebben we onze verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd en die zijn we nu op elkaar aan het afstemmen. Dat loopt vlot, al waren er sowieso al veel gelijkenissen. We zijn nog maar anderhalve maand bezig, maar ik kan je verzekeren dat de sfeer binnen de meerderheid goed zit. Alles is nieuw en ik leer heel veel bij, maar je bent nooit te oud om te leren, niet?” (SV)