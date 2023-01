Koopt gemeente pand naast brandweerkazerne Oostduinkerke om twee korpsen samen te brengen?

Op de gemeenteraad van deze week werd de aankoop van het pand in de Schoolstraat 4 in Oostduinkerke goedgekeurd. Dit pand paalt aan de brandweerkazerne en het is dus een opportuniteit die meer ruimte kan creëren voor het korps. Maar er dreigen ook donkere wolken voor de twee korpsen van de gemeente omdat er bijna geen vrijwilligers meer worden gevonden. Toch wil de burgemeester niet bevestigen dat het de bedoeling is om de korpsen van Koksijde-Dorp en Oostduinkerke samen te voegen.

Het is in ieder geval een unieke opportuniteit volgens burgemeester Marc Vanden Bussche. “De huidige eigenares kan de woning niet onderhouden. Er zijn al jaren problemen met de verwilderde tuin, de klimop beschadigt het dak van de brandweerkazerne, andere buren klagen over de verwaarloosde toestand en de uitstraling van het pand. De woning is trouwens opgenomen in het register van leegstand en verwaarlozing. We zijn tot een akkoord gekomen met de eigenares om de woning te kopen voor 195.000 euro. Initieel was dit niet voorzien in de Meerjarenplanning, maar we hebben nu wel budget ter beschikking omdat we het pand van fitnesscenter de Wave niet kopen. Omdat het pand aansluit bij de brandweerkazerne is dit een absolute meerwaarde, want zo krijgt het korps meer ruimte.”

Hierop vroegen een aantal raadsleden zich af of het de bedoeling was om dan het korps van Koksijde-Dorp over te hevelen en onder één dak te brengen met het korps van Oostduinkerke. “Dat is niet de reden waarom we dit pand kopen, maar de toestand van onze korpsen is wel zorgwekkend”, antwoordde de burgemeester. “Het liefste zouden we onze twee korpsen in stand houden, maar het is bijzonder moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden. We moeten er echter wel rekening mee houden dat een brandweerkorps draait op basis van mensen die vlak in de buurt wonen. En dan stellen we vast dat de meeste brandweervrijwilligers dichter bij de kazerne van Oostduinkerke wonen. Ik vrees dat we op termijn zullen moeten overgaan op beroepsbrandweerlui zoals onder meer in Oostende.”