Kersvers schepen Charlotte Castelein klaar voor nieuwe stap in politieke carrière

Charlotte Castelein stond de voorbije week in het middelpunt van een politieke storm. Maar als kersvers schepen komt ze straks niet onvoorbereid op het ijs.

Charlotte (42) is getrouwd met Thomas Moerman en mama van Willem (12) en Olivia (11). Professioneel is ze actief in het familiebedrijf Castelein, dat gespecialiseerd is in opslag. “Ik was 20 toen ik voor het eerst deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen”, zegt Charlotte. “Ik woonde toen nog in mijn geboortestad Veurne. Vanaf 2000 zetelde ik daar ook in de gemeenteraad, tot ik naar Oostduinkerke verhuisde in 2006. In datzelfde jaar stond ik opnieuw op de lijst, maar dan in Koksijde. Sinds 2007 ben ik onafgebroken gemeenteraadslid geweest. Daarnaast was ik ook twaalf jaar lid van de provincieraad en voorzitter van de VVV. De voorbije vier jaar was ik voorzitter van de gemeenteraad, een rol die mij goed lag.”

Kort en krachtig

Als gemeenteraadsvoorzitter heeft ze de voorbije jaren bewezen haar mannetje te kunnen staan. “Het is belangrijk dat je in onze democratie je mening kan geven, maar op een gemeenteraad moet je kort en krachtig je punt maken. De duur van een gemeenteraad is de voorbije jaren wel sterk veranderd. De oppositie laat zich flink gelden. Dat is ook goed, want dat zet aan tot nadenken en tot overleg. Een goede politicus moet in staat zijn om compromissen te maken.” Met Guido Decorte volgt ze een politiek monument op in Koksijde. “Ik zal me moeten inwerken in de dossiers van Guido, want hij was een bijzonder goede schepen. Gelukkig kan ik rekenen op de steun en de kennis van een team goede medewerkers. Ik zie ook veel raaklijnen tussen de bevoegdheden die me worden toegeschoven en mijn vroegere activiteiten bij de VVV. De activiteiten die ik daar mee kon organiseren, waren echt mijn ding.” Ideeën voor de toekomst heeft Charlotte ook al, maar deze legislatuur wil ze zich vooral inwerken. “Mijn nieuwe functie maakt mijn leven nog tijdsintensiever, zodat ik vooral goed zal moeten organiseren, maar dat ben ik gewoon”, besluit Charlotte Castelein.