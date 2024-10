Jean-Jacques Pieters wordt nieuwe burgemeester van Komen-Waasten: “Zelfs wie me door het slijk haalt, mag me altijd bellen”

Hij was de sterke man van Action, hij was schepen, hij was de stem van rede en Jean-Jacques Pieters (65) wordt nu de nieuwe burgemeester van Komen-Waasten. Na een tumultueuze campagne slaagden zowel Action als Horizon erin een coalitie te vormen, waardoor de man zes jaar lang aan het roer zal komen te staan. “Ik zie dit niet als een job, maar als een passie voor onze gemeente.”

Hard, bij momenten zelfs keihard! De verkiezingscampagne in Komen-Waasten werd op heel wat tijdstippen gevoerd als een boksmatch zonder handschoenen. Vooral op sociale media kwam het vaak tot aanvaringen, waarbij schabouwelijk taalgebruik niet werd gemeden. Toen het campagnestof was gaan liggen, leek het heel even dat huidig burgemeester Alice Leeuwerck haar mandaat zou kunnen verlengen. Maar toen volgde een politieke aardverschuiving van formaat. Oppositiepartij Action, die in 2018 zelf voor het eerst van de burgemeesterstoel werd verdreven, vond een partner in nieuwkomer Horizon. Alice burgemeester af, Jean-Jacques Pieters wordt de nieuwe eerste burger.

Geen voorakkoord

“Daar is inderdaad heel wat om te doen geweest”, klink het bij de politicus. “Maar een voorakkoord? Ik kan in alle eer en geweten zeggen dat we voor de verkiezingen met geen enkele partij aan tafel hebben gezeten. Pas toen alle stemmen waren geteld, zijn we gaan praten. Dan is het niet meer dan logisch dat je op bepaalde punten meer of minder raakvlakken hebt. Wij vonden een solide partner in Horizon en zo kwam de coalitie tot stand. Het is inderdaad een harde campagne geweest, waarbij sommige mensen het niet altijd zo nauw namen met elementaire beleefdheid. Toch durf ik stellen dat dergelijke streken niet uit onze rangen kwamen. We moeten een gemeente besturen en dat doe je niet door voortdurend met modder te gooien.”

Nadat het nieuws bekend raakte dat Jean-Jacques de sjerp van burgemeester zou krijgen, werd ook hij het mikpunt van online spot. “Oh ja. Is dat aangenaam om te zien? Natuurlijk niet, maar ik kies er dan ook bewust voor om het niet te lezen. Ik heb trouwens altijd gezegd dat ik een burgemeester voor iedereen zou zijn. Zelfs iemand die me door het slijk haalt, mag me altijd bellen als hij of zij problemen heeft.”

De komende zes jaar worden voor Jean-Jacques een uitdaging, maar wel eentje die hij met beide handen aanneemt. “Je moet begrijpen dat ik pas zes jaar geleden voor het eerst actief aan politiek ging doen. De voormalige burgemeester Gilbert Deleu vroeg me al jaren om met hem mee aan de kar te trekken. Toch besloot ik mijn pensioen af te wachten. Ik ben nog van de generatie waar je iets met volle inzet doet, of helemaal niet. Eenmaal de pensioenleeftijd was aangebroken, had ik meer tijd om mij lokaal te engageren. Het was meteen raak want ik werd direct verkozen tot schepen. Ik kreeg toen het domein van landbouw onder mijn vleugel, een wereld die ik helemaal niet kende. Door mij erin te verdiepen en met de landbouwers te gaan praten, leerde ik een sector kennen waar mensen nog met passie en fierheid werken. Het is diezelfde leergierigheid die ik als burgemeester ook aan boord wil leggen. Natuurlijk worden de eerste maanden moeilijk, maar ik kan rekenen op de steun van een solide team. We kozen voor een mix van mensen die jeugdigheid en dynamisme aan boord brengen, maar die ook weten wat het is om te luisteren naar de mensen. Dat zal trouwens een speerpunt worden tijdens de legislatuur: het laten doorstromen van informatie.”

Overdracht regelen

“Het valt nog te vaak voor, niet alleen in Komen-Waasten, dat bepaalde dingen gewoon niet tot bij de juiste mensen raken. Zo raakt een probleem niet opgelost, ontstaat er frustratie en dan krijg je een negatieve spiraal. Er is ondertussen nog geen contact geweest met de huidige burgemeester, om de overdracht te bespreken. Het zijn ook voor haar hectische tijden geweest natuurlijk, maar we hebben nog wat tijd. Of ik er zin in heb? We staan allemaal te trappelen om eraan te beginnen.” (SR)