Isabelle Degezelle en Raf Deprez vormen lijsttrekkersduo voor CD&V in Zwevegem

Niet Eliane Spincemaille zal bij de komende gemeenteraadverkiezingen de CD&V-lijst trekken, maar wel Isabelle Degezelle die met Raf Deprez op de tweede plaats een lijsttrekkersduo zal vormen. Daarmee kiest CD&V duidelijk voor verjonging. Eliane zal als lijstduwer fungeren.

Zaterdagavond werd in De Gilde door Vlaams Ministerpresident Hilde Crevits een tipje van de sluier gelicht over de lijstvorming van de gemeenteraadverkiezingen in oktober. “CD&V Zwevegem heeft enkele sterke figuren in de rangen, die als schepenen de nodige adelbrieven kunnen voorleggen. Gezien men opteert om te verjongen, worden de twee jongste CD&V schepenen naar voor geschoven als kopduo, Isabelle Degezelle (40) uit Moen en Raf Deprez (50) uit Heestert. Isabelle kreeg de eerste plaats toegewezen. Raf zal vanop de tweede plaats een sterke tandem met haar vormen”, klonk het.

Isabelle is geen onbekende in het politieke veld. Ze was reeds schepen van 2006 tot 2012 en de legislatuur daarna gemeenteraadslid, voorzitter CD&V Zwevegem en lid van provinciaal bestuur van de partij. In deze legislatuur is ze opnieuw schepen en dit van o.a. jeugd, onderwijs, cultuur en landbouw.

Isabelle zegt enthousiast te zijn over de eerste plaats op de lijst. “Als jonge mama zie ik overduidelijk het belang van voldoende kwalitatieve kinderopvang en vakantiewerking. Daarnaast ga ik resoluut voor een sterke verbondenheid bij onze inwoners en voor een boeiend én bloeiend verenigingsleven. Mijn landbouwkennis kreeg ik mee met de paplepel. Deze kennis en expertise probeer ik als VIVES-docent enthousiast door te geven aan mijn studenten. Op gemeentelijk vlak streef ik dan ook ten volle voor kwalitatief onderwijs en leefbare landbouw.”

In de genen

Raf Deprez is ook al enkele jaren actief in de politiek. Hij begon in 2006 als actief lid bij CD&V Zwevegem en werd in 2012 gemeenteraadslid. In deze legislatuur is hij schepen van o.a. sport, patrimonium en ondernemen.

Bij hem zit politiek letterlijk in de genen. “Mijn grootvaders waren reeds politiek actief. Remi Deprez als burgemeester in Heestert en Albert Decoene als schepen. Ik ben in de voetsporen getreden van mijn dooppeter Paul Deprez, tevens ex-burgervader van Zwevegem.”

“Net als mijn familiale voorgangers sta ik graag tussen de mensen om te luisteren naar hun interesses en vooral naar hun bezorgdheden. Met de inzichten en expertise die ik heb na 12 jaar bij het beleid betrokken te zijn, wil ik graag mijn verantwoordelijkheid nemen om Zwevegem een toekomst te bieden voor jong en oud. Als triatleet (Raf nam vorig jaar met succes deel aan een ‘ironman’, red.) blijf ik steeds mijn grenzen verleggen.”

Verrassing

Eerder verrassend is de plaats van lijstduwer Eliane Spincemaille, toch één van de sterke Zwevegemse CD&V gezichten. Ze stelde zich de eerste keer verkiesbaar in 1994 om in 2000 voor het eerst verkozen te zijn als gemeenteraadslid. Van 2006 tot 2012 was ze schepen en provincieraadslid om de legislatuur daarna voorzitter van de provincieraad te worden. In de huidige legislatuur is ze schepen van o.a. financiën, burgerzaken en samenleving.

Vanwaar nu lijstduwer worden? “Na 24 jaar uiterst politiek actief te zijn geweest op lokaal en provinciaal vlak, acht ik de tijd rijp om een andere politieke rol op te nemen en de lijst van CD&V-Zwevegem te ondersteunen als lijstduwer. Naast die actieve loopbaan in de Zwevegemse politiek stond ik ook ruim 40 jaar als leerkracht in het secundair onderwijs. De tijd is rijp om meer aandacht te schenken aan mijn echtgenoot, onze kinderen en de vijf kleindochters.”

Voorzitter Marc Vandeburie kon ook al de slogan waarmee men naar de kiezer zal trekken, bekend maken. “Dit zal ‘200% voor Zwevegem’ worden. Daarmee bedoelen we dan ons kopduo die elk zich voor de volle 100% zullen geven voor Zwevegem.”

De andere kandidaten zullen volgens de voorzitter binnenkort bekend gemaakt worden, net als het programma waarmee men naar de kiezer zal trekken.