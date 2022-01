Ideale ligging maakt van gemeente gegeerd doelwit: liever geen speeltuin voor bouwpromotoren

De rijkdom van Jabbeke is de A-ligging: tussen steden als Brugge en Oostende in, en enorm bereikbaar dankzij het snelwegennetwerk. Keerzijde daarvan is dat voor zowat elke morzel grond wordt gevochten én dat meer en meer bouwpromotoren zich daarin mengen.

“De gemeente heeft heus wel de regie in handen”, meent burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). “Voor de ruimtelijke planning, de grote projecten, halen wij heel krachtig onze doelstellingen. Daarvoor hebben wij een eigen cel ruimtelijke planning.”

Truken van de foor

“Voor het tweede deel van de ruimtelijke ordening, het vergunningenbeleid, is er veel meer een spanningsveld omdat het uitgangsgegeven sterk veranderd is: meer inbreiding dan uitbreiding, meer projectbouw dan private bouw, meer verticale verdichting dan horizontale opsplitsing, meer spanningsveld met de directe omgeving. Een spanningsveld waarbij alle truken van de foor toegepast worden: het vergelijken met andere gemeenten en plaatsen, het aflopen van alle bestuurders, nu zelfs het aflopen van de actiegroepen en de oppositie, het dreigen met het in beroep gelijk halen bij de deputatie…”, aldus burgemeester Casteleyn.

“Hoeft het gezegd dat wij vooral heel fier zijn op onze grote ruimtelijke planning en aansturing vanuit de gemeente: het inbreidingsgebied Jabbeke, het SPC-park Varsenare, de site kerk en brouwerij, de dorpskernvernieuwing in Snellegem, in Zerkegem de verbinding Sarkoheem met pastorietuin, de ambachtelijke verkavelings- projecten, de groene longen Maskobos en Vloethemveld, de sfeervol vernieuwde begraafplaatsen en uiteraard de impuls van Varsenare Noord.”

“Alles is mogelijk”

“Men kan niet zeggen dat de gemeente de regie van ruimtelijke ordening in handen houdt”, weerlegt N-VA-gemeenteraadslid Geert Orbie. “In feite zijn er twee, drie mensen die het beleid bepalen. Dat is mee de oorzaak dat Jabbeke de geliefkoosde speeltuin is geworden van bouwpromotoren.”

“Aangezien er geen visie is omtrent ruimtelijke ordening, is in Jabbeke in feite alles mogelijk. En dat weten de bouwpromotoren maar al te goed. Frank Casteleyn heeft vol goede bedoelingen een tekst geschreven, maar sindsdien is het stil geworden. The powers that be hebben er waarschijnlijk belang bij dat er hiervan niet te veel in huis komt.”

“Wat wij voorstellen, is dat er gedurende anderhalf jaar een bouwpauze zou komen voor meergezinswoningen. In die periode kunnen er dan, over de partijgrenzen heen en met inspraak van de burgers, instrumenten opgesteld worden om de wildgroei van dergelijke meergezinswoningen aan banden te leggen.”

“De grootste uitdaging is het ontwikkelen van een visie op hoe onze gemeente er over twintig jaar moet uitzien. Het inbreidingsproject in Jabbeke dorp lijkt de goede kant uit te gaan. Varsenare Noord is een verhaal van gemiste kansen, met een monotone opeenvolging van krak dezelfde huizen als een van de gevolgen. En dossiers als ‘t Schaekhof of de supermarkt aan de Stationsstraat zijn ronduit slecht aangepakte dossiers”, aldus Geert Orbie.

