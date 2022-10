Zorgt ereburgerschap Gianni Vermeersch voor crossparcours in Houthulst?

De gemeenteraad van Houthulst keurde donderdag unaniem het ereburgerschap van profrenner Gianni Vermeersch goed. Schepen Jeroen Vandromme (CD&V) beloofde het ook zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door een stuk gravelweg te openen ergens in de gemeente. Filip Vanhevel (N-VA) greep het aan om zijn pleidooi voor een oefenparcours voor veldrijders te herhalen.

Klerkenaar Gianni Vermeersch verraste vorige week vriend en vijand door in Italië de eerste wereldkampioen in het gravelracen te worden. Het h gemeentebestuur is die historische sportprestatie niet ontgaan en zette prompt een extra punt op de agenda van de gemeenteraad om de 29-jarige profrenner het ereburgerschap van de gemeente toe te kennen.

Zichtbaar maken

“Het blijft niet bij enkel de eretitel”, zei schepen Jeroen Vandromme, die bij afwezigheid van burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) de honneurs waarnam. “We zijn in gesprek met Gianni en zijn familie om het ereburgerschap op de één of andere manier zichtbaar te maken in de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een stuk gravel die we openen en Gianni’s naam en faam aan koppelen. Of een stuk waar hij gaat trainer. Wat het precies wordt, is nog niet duidelijk, maar sowieso komt er iets.”

Veldritoefenparcours

Fractieleider Filip Vanhevel van oppositiepartij N-VA greep de gelegenheid aan om zijn pleidooi voor een oefenparcours voor veldrijders te herhalen. “Zeven jaar geleden zagen wij al dat Gianni Vermeersch een goeie coureur was”, glimlachte hij. “Klerken heeft heel wat troeven voor een veldritoefenparcours. Er is een natuurlijk hellend landschap, voldoende open ruimte en heel wat dreven en landelijke weggetjes. Ik stel wel voor dat jullie daarvoor eens de koppen bij elkaar steken met Wielerbond Vlaanderen. Wellicht zal daar dan ook een parking moeten voorzien worden voor mobilhomes met enkel basisvoorzieningen, bijvoorbeeld water om fietsen af te spuiten.”

Hype

“Ik vermoed dat dit geen grote investering is, maar het zou ons nationaal en misschien internationaal op de kaart kunnen zetten”, vervolgde Vanhevel. “Voorlopig ligt er maar een zo’n parcours in Vlaanderen en dat is in het verre Limburg. Gravelroutes zijn er ook niet veel in West-Vlaanderen. Gravelracen is momenteel een hype, en zoals dat gaat met hypes moet je op de kar springen op het moment dat de trein passeert.”

Parking

Schepen Vandromme had wel oor voor de ideeën van Vanhevel, maar temperde meteen ook de verwachtingen. “Een parking met voorzieningen is niet zo gemakkelijk te realiseren. We zijn volop in gesprek met de entourage van Gianni Vermeersch. Het is nog niet duidelijk wat het wordt, maar sowieso komt er iets om de naam en faam van Gianni bekend te maken in de gemeente.”

Bufferbekken

In een andere toegevoegd agendapunt vroeg Filip Vanhevel of de gemeente overweegt om een waterbufferbekken aan te leggen in de gemeente. “Mocht dat het geval zijn dan is het ons voorstel om daar ook een toeristische meerwaarde aan te koppelen, al is het maar een wandelroute. Misschien zelfs een gravelroute, al moet ik misschien wel mijn hoop temperen. Als een parking al moeilijk te realiseren is, wat dan met een bufferbekken.”

Toeristische meerwaarde

Schepen Tessa Vandewalle (CD&V) antwoordde echter dat de gemeente zeker de aanleg van een bufferbekken overweegt. “Er staat daarvoor ook budget in de meerjarenplanning, namelijk 130.000 euro. Er zijn al verschillende pistes en locaties in onderzoek. In november zijn er trouwens gesprekken gepland met andere gemeenten om samen iets te doen. De toeristische meerwaarde zal zeker worden meegenomen in die gesprekken.”