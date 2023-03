Wingene werkt verder aan de uitwerking van de vrijetijdspas UITSTAP

Tijdens de gemeenteraad van maandag 27 maart in Wingene diende oppositiepartij Burgerbelangen een mondelinge vraag in om UITPAS beter te leren kennen door deel te nemen aan een webinar. Volgens het gemeentebestuur is dat een achterhaalde vraag, want de voorbereidingen rond de invoering van de UITPAS zijn volop bezig.

De UITPAS is een digitale spaar- en voordelenkaart voor cultuur, sport en vrije tijd. Door deel te nemen aan sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten kan je UITpunten sparen. Die punten kan je dan omruilen voor interessante voordelen, zoals een gratis ticket, kortingen of andere cadeaus.

Vanuit de regio Midwest werd vorig jaar al aan verschillende informatiemomenten over de UITPAS deelgenomen. Op 23 oktober heeft de projectmedewerker van Cultuurconnect nog op het regio-overleg Cultuur meer toelichting gegeven. Zo werd duidelijk dat de regio hiervoor een subsidie kan krijgen van een kleine 50.000 euro. De afgelopen maanden werd bij de gemeenten individueel gepolst naar hun intenties. Dit wordt opnieuw besproken op het regionaal verslag in april.

Verdere uitrol

De gemeente Wingene staat alvast positief tegenover de uitrol van de UITPAS. “Wij willen de vrijetijdspas al langer”, verduidelijkt schepen van Cultuur Brecht Warnez. “Op die manier kunnen we kortingen en andere voordelen aan onze inwoners aanbieden. Bovendien kan je met de UITPAS aan kwetsbare gezinnen ook extra kortingen geven zonder dat die stigmatiserend zijn.” Het agendapunt van de fractie Burgerbelangen werd niet goedgekeurd, omdat het gemeentebestuur eerder al initiatieven nam om met de regio in te stappen in de UITPAS. (NS)