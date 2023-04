Wielsbeke verliest erkenning van CD&V, burgemeester is strijdlustig: “We gaan zeker in beroep tegen deze beslissing”

Een nieuwe plotwending in de partijendrama in Wielsbeke: niemand mag nog de naam CD&V gebruiken. Dat beslist partijvoorzitter Sammy Mahdi, nadat bleek dat zowel CD&V Wielsbeke als TEAM8710 niet beantwoorden aan enkele partijstatuten. “Ik leg mij hier niet zomaar bij neer”, klinkt het bij burgemeester Jan Stevens.

Een beetje achtergrond. Op 11 januari dit jaar besloten 12 leden van CD&V Wielsbeke om zich af te scheuren en een nieuwe partij op te starten, genaamd TEAM8710. Ze waren het naar eigen zeggen niet meer eens met het interne beleid dat werd gevoerd. Iets later werd de sfeer nog grimmiger omdat deze twaalf leden de Facebookpagina van hun oorspronkelijke partij wilden gebruiken om vanuit hun nieuwe partij te communiceren, mits een naamsverandering uiteraard. Toch wilde een deel van TEAM8710 hun partijkaart van CD&V blijven behouden, iets wat allerminst in dank werd afgenomen door hun ex-collega’s.

Regels gebroken

De provinciale partijraad boog zich reeds over de hele heisa en bracht advies uit aan de nationale partijtop. Die hakte nu de knoop door: beide partijen mogen de naam CD&V niet meer gebruiken. “Het is simpel: twee groeperingen claimen de nationale merknaam, maar ze voldoen allebei niet aan de partijstatuten. Dat zijn enkele regels die elke lokale afdeling moet volgen”, aldus woordvoerder Jan Vanderhoeven.

“Het gaat dan bijvoorbeeld over de verplichting om een bestuursverkiezing te organiseren, een minimumaantal aan bestuursvergaderingen organiseren met een minimumaantal leden… Ook moeten alle leden op bepaalde wijze gecontacteerd worden over ingrijpende veranderingen. Die vereisten werden niet nageleefd, daarom werd besloten om hun erkenning te schorsen.”

“Al de burgemeester snel in actie schiet, kan hij misschien nog met een CD&V-lijst naar de verkiezingen trekken” – woordvoerder CD&V Nationaal

Dat betekent dus ook dat, als de situatie niet verandert, burgemeester Jan Stevens niet onder zijn vertrouwde partij zou mogen opkomen bij de aankomende verkiezingen. Al hoeft dat niet per sé zo te zijn. “Als één van de twee partijen de komende maanden kan aantonen dat ze wél aan alle partijstatuten beantwoorden, kunnen ze opnieuw een aanvraag voor erkenning indienen. Als de partij van de burgemeester dat doet, en de schorsing wordt opgeheven, dat kan ik opnieuw met een CD&V-lijst naar de verkiezingen trekken.”

“Twee groeperingen claimen de nationale merknaam, maar er kunnen sowieso geen twee CD&V-afdelingen in één gemeente bestaan”

“Maar er kunnen sowieso geen twee CD&V-partijen in dezelfde gemeente bestaan. Zij moeten zelf maar uitvechten hoe ze zich dan zullen organiseren. Sowieso is de situatie heel volatiel, we kunnen niet voorspellen wat er zal gebeuren”, besluit Jan Verhoeven.

Onbegrijpelijk

Bij burgemeester Jan Stevens klinkt er vooral veel frustratie. “Onbegrijpelijk. Twaalf leden lopen weg van hun partij, maar klagen dan dat wij onze naam willen behouden. En wij, die loyaal zijn gebleven aan CD&V, worden gestraft”, reageert de burgervader van Wielsbeke. “Ze schrijven zelfs op hun website dat ze een onafhankelijke partij zijn, waarom willen ze de CD&V-naam dan behouden? Belachelijk, een beetje consequent zijn mag wel.”

“Wij blijven loyaal, en toch worden we gestraft. Ik kan daar niet mee akkoord gaan.” – burgemeester Wielsbeke

De burgemeester zal zich alleszins niet zomaar bij de beslissing van de partijraad neerleggen. “Ik heb de statuten gelezen en weet dat ik beroep kan indienen, dat zal ik dus zeker doen. Wij zijn verkozen door onze kiezers als CD&V-politici, puur uit principe en respect voor hen wil ik die naam behouden. Maar wat de uitkomst ook is: zowel ik als schepen Rachida gaan sowieso verder. In januari hebben we vanuit alle hoeken steunbetuigingen gekregen, zelfs van inwoners die mij eigenlijk niet zo genegen waren.”

“Als ik niet als CD&V’er naar de verkiezingen kan trekken, zal mijn hart bloeden. Maar als het echt moet, doen we het wel onder een andere partijnaam”

“Mensen hebben vertrouwen in ons en willen dat we ons beleid de volgende legislatuur kunnen verder zetten. Mijn hart bloedt als ik eraan denk dat dat niet onder de CD&V-naam zou kunnen, ik ben een christendemocraat in hart en nieren. Maar als het echt niet anders kan, dan trekken we onder een nieuwe partijnaam naar de verkiezingen in 2024, daar mag je zeker van zijn.