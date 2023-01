Na mes in rug door 12 partijgenoten, gaat burgemeester Jan Stevens voor nieuwe ambtstermijn: “Vanaf nu werk ik enkel met eerlijke partners”

Het is beslist. Burgemeester Jan Stevens gaat voor een nieuwe ambtstermijn na de verkiezingen in 2024. Ook schepen Rachida Abid gaat door, en dat zal onder de noemer ‘CD&V Wielsbeke’ zijn. Een kleine twee weken geleden scheurden 12 van hun partijgenoten zich af om als ‘TEAM8710’ verder te gaan.

“In de afgelopen maanden hebben een aantal mensen met eenzelfde toekomstvisie voor de gemeente mekaar gevonden”, verklaarde Frédéric Depypere in een persbericht een tweetal weken geleden. “We hechten allemaal veel belang aan het teamverhaal, waar ruimte is voor verjonging en vernieuwing. Voor de inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve gaan we voor inspraak, open communicatie en een financieel gezonde gemeente.”

En in dat nieuwe project, TEAM8710, was geen plaats voor burgemeester Jan Stevens en schepen Rachida Abid. Ook voormalige schepenen Magda Deprez en Guido Callewaert werden gepasseerd. Voor oppositieraadslid Jan De Potter (U.) was het duidelijk. “Een aantal mensen hebben hun carrièreplanning opgemaakt, en daar passen stemmenkanonnen Jan Stevens en Rachida Abid niet in.”

Stevens en Abid verklaarden zich strijdvaardig, maar nu zijn ze formeel. In een bericht op de website van CD&V Wielsbeke laten ze weten dat ze verder gaan.

“Op dinsdagavond 10 januari zijn de eerste schepen en de ontslagnemende lokale cd&v-voorzitter langs geweest bij ons beiden. Hun boodschap was heel simpel: ze maakten voortaan deel uit van een nieuwe partij en voor de burgemeester was hierin geen plaats meer. Diezelfde boodschap zouden ze later die avond nog overbrengen aan schepen Rachida Abid, ook zij werd zonder pardon gedumpt”, klinkt het.

Er werd ons meegedeeld dat de nieuwe partij uit 12 ‘uitverkorenen’ bestond die het beleid op een loyale manier zouden mee verderzetten. Hoe huichelachtig komen dergelijke woorden over… De maskers zijn afgevallen – CD&V Wielsbeke

“Iedereen kan zich ongetwijfeld voorstellen hoe deze boodschap bij ons beiden is binnen gekomen. Dit op een moment dat we elkaar “onze beste wensen voor een voorspoedig jaar“ overmaken. Vol ongeloof en totaal verbijsterd namen we kennis van dit gegeven: op een bijzonder laffe en meedogenloze wijze werd ons beiden een mes in de rug gestoken; we werden gedumpt en bij het huisvuil geplaatst. Er werd ons meegedeeld dat de nieuwe partij uit 12 ‘uitverkorenen‘ bestond die het beleid op een loyale manier zouden mee verderzetten. Hoe huichelachtig komen dergelijke woorden over … De maskers zijn afgevallen.”

Aanmoedigingen

Maar de vele berichten en de hulp die ze aangeboden kregen van andere CD&V (bestuurs)leden, inspireerden Stevens en Rachida om door te gaan. “cd&v Wielsbeke doet onversaagd verder, meer dan ooit gemotiveerd door de overdonderende aanmoedigingen van onze inwoners. Onze kiezers en bij uitbreiding alle Wielsbeekse inwoners laten we niet in de steek, we blijven er verder zijn voor u allemaal. Op onze onvoorwaardelijke inzet en toewijding – nu reeds 17 jaar – kunt u verder rekenen.”

“Ook richting de gemeenteraadsverkiezingen 2024 willen we nu al duidelijkheid verschaffen: we doen zeker door met onze cd&v-ploeg. Zowel burgemeester Jan Stevens als schepen Rachida Abid zullen deel uitmaken van deze ploeg. We willen ook dan graag verder bestuursverantwoordelijkheid opnemen. Maar dat zal enkel in dialoog gebeuren met eerlijke, betrouwbare en respectvolle partners.”

Dat laatste zou u gerust kunnen interpreteren als ‘geen interesse om een coalitie te vormen met TEAM8710’. En dat zou wel eens mogelijkheden kunnen scheppen voor oppositiepartijen N-VA en/of U. (JM)