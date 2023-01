Politieke bom binnen Wielsbeekse CD&V-meerderheid barst: “Dit voelt echt als verraad”

Wat al een tijdlang aan het broeden was binnen de Wielsbeekse CD&V is nu gebarsten. Burgemeester Jan Stevens ziet drie van zijn vier CD&V-schepenen zich afscheuren in een nieuwe partij TEAM8710. In hun zog stapt ook een rist raadsleden over. Burgemeester Stevens voelt zich verraden.

De donkere wolken pakten al een tijdlang samen boven de Wielsbeekse CD&V die in de gemeente de absolute meerderheid heeft. De bui is nu helemaal losgebarsten. Schepenen Filiep De Vos, Daisy Haydon en Ine Callens stappen met nog een aanzienlijk aantal CD&V-mensen in de nieuwe partij TEAM8710.

Burgemeester Jan Stevens en schepen Rachida Abid blijven verweesd achter. “Dit is een dolk in de rug van de eigen collega’s met wie ik al liefst zeventien jaar samenwerk. Pas dinsdagavond werd ik hierover ingelicht. Ik werd op geen enkele manier in dit verhaal betrokken. Al wat ik kan doen, is hier akte van nemen. Dit is politiek op zijn smalst. Ik ben er nu 61, ik had nog niet uitgemaakt of ik nog eens voor een nieuwe legislatuur zou gaan. Het feit dat ik verraden wordt door mijn eigen mensen zal mij nog grondiger doen nadenken hierover. Het vertrouwen is compleet weggevallen.”

Teamverhaal centraal

“Laat er geen twijfel over bestaan we willen de huidige bestuursperiode op een goeie manier afwerken”, zegt voorzitter van TEAM8710 Frédéric Depypere. “Alle schepenen en raadsleden van TEAM8710 zullen tot eind 2024 het goedgekeurde meerjarenplan verder loyaal blijven steunen. Met TEAM8710 presenteren we een nieuwe onafhankelijke partij aan de Wielsbeekse kiezer. Een partij waar het teamverhaal centraal staat”, zegt hij.

Dat verhaal kreeg de afgelopen maanden vorm. “Een aantal mensen met eenzelfde toekomstvisie voor de gemeente heeft elkaar gevonden. We hechten allemaal veel belang aan het teamverhaal, waar ruimte is voor verjonging en vernieuwing. Voor de inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve gaan we voor inspraak, open communicatie en een financieel gezonde gemeente.” Ook schepenen Filiep De Vos, Daisy Haydon en Ine Callens stappen in het nieuwe project, net als raadsleden Ellen Rogge, Geert Snoeck en Danny Vanhoutte en BCSD-leden Marijn De Vos, Kathleen Devliegere en Gaby Benoit. Tot slot worden ook Carlos Verbrugghe en Filip De Coninck bestuurslid van TEAM8710.

De groep achter TEAM8710. © GF

“TEAM8710 acht een samenwerking met mensen van andere lokale lijsten zeker mogelijk. Zolang er inhoudelijk voldoende raakpunten zijn”, reageert Marijn De Vos van TEAM8710. “We zullen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 trekken met een gemeentelijst zonder politieke kleur en met mensen die het beste voor hebben met de gemeente. Maar we gaan uiteraard ook nieuwe mensen aanspreken om mee in dit nieuwe project te stappen. Wie interesse heeft, kan zeker één van de bestuursleden aanspreken.” (MI)