Wevelgem doet bod op ACV-pand in Lode de Boningestraat

Wevelgem plaatst een bod op een pand gelegen in de Lode De Boningestraat 22. Daar huist tot op heden de vakbond ACV, maar die dienstverlening verhuist binnenkort. De gemeenteraad keurde het punt goed in haar zitting van donderdag 10 november. De gemeente ziet bijzondere opportuniteiten in het gebouw, onder meer voor een sociale kruidenier en bijkomende dienstverlening.

De vakbond ACV verlaat binnenkort het pand in de Lode de Boningestraat. Gezien de centrale locatie, in de nabijheid van het gemeentehuis en het gemeenteloket, ziet de gemeente veel mogelijkheden in het gebouw. “De locatie en de staat van het gebouw zijn uitstekend”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Sociale Kruidenier

Ook een pluspunt is dat het pand paalt aan de Gemeentelijke Basisschool, afdeling Hoogstraat. Wat opportuniteiten biedt in het kader van het Masterplan GBS Hoogstraat. Na meerdere plaatsbezoeken bleek het pand ‘zeer geschikt’ als locatie voor de werking van de Sociale Kruidenier.

Om het gebouw volledig te benutten zou er nog bijkomende dienstverlening in het gehuisvest kunnen worden. Er zijn parkeerplaatsen waarvan een aantal ondergronds. Het is een unieke opportuniteit voor de gemeente, met deze aankoop zou de gemeente de geplande centrumvernieuwing verder versterken.”

Schattingsverslag

Het bod blijft binnen de grenzen van het schattingsverslag. De effectieve aankoop hangt uiteraard af of de eigenaar van het pand ingaat op het bod van de gemeente. De aankoop zou gefinancierd worden door subsidies en door de verkoop van een paar panden.