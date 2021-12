Wegen- en rioleringswerken in de drukke Nieuwstraat: “Subsidie voor voortuin”

De komende jaren zijn in Moorslede en Dadizele nogal wat grote rioleringsprojecten voorzien. Eerst komt de Nieuwstraat aan bod. Het gaat om een centrumstraat tussen de Pater Lievensstraat en de Roeselaarsestraat. De gemeenteraad keurde het bestek voor de wegen- en rioleringswerken goed. De raming bedraagt 714.291,90 euro, btw inbegrepen.

Het wegdek in de drukke Nieuwstraat bevindt zich in een slechte toestand. “De Nieuwstraat zal eindelijk eens worden aangepakt”, merkte gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie) op. Ook het plein rond De Treurende Soldaat van Moorslede waar het Monument der Militaire en Burgerlijke Oorlogsslachtoffers staat, wordt mee opgenomen in de wegen- en rioleringswerken.

Inwoners die hun voortuinstroken ontharden, gaan voortaan kunnen rekenen op een subsidie van de gemeente. De gemeenteraad keurde het nieuw reglement voor de toekenning unaniem goed. “Op die manier willen we aanzetten tot vergroening”, aldus schepen Sherley Beernaert (STERK). “De voorwaarde is dat het gaat om een oppervlakte van minimum tien vierkante meter wintervaste éénjarige planten, bloemen of struiken. Hiervoor bedraagt de subsidie forfaitair 125 euro. Wie kiest voor vergroening door een gazon mag rekenen op 75 euro. Een opgelegde voorwaarde is dat de ontharding van de voortuinstrook vijf jaar in stand moet worden gehouden.”

Kinderopvang

Gert-Jan Hovaere (N-VA) maakte de bedenking of tien vierkante meter geen te groot stuk is. Hij verwees naar gemeenten waar de oppervlakte minimum vijf vierkante meter is. Of dus de helft als in Moorslede. “We hebben die keuze gemaakt en willen de mensen kansen geven”, reageert de bevoegde schepen. “We gaan daarmee starten en we zien wel. Alles moet worden uitgeprobeerd. Vijf op twee meter is een haalbaar stuk. Er zijn gemeenten waar het ook twintig vierkante meter moet zijn.”

Met die premie willen we aanzetten tot vergroening – Sherley Beernaert (STERK), eerste schepen

Fractieleider Veerle Demeulenaere (N-VA) had een praktische vraag. “Er staat vermeld dat afgestorven planten binnen het eerstvolgende plantseizoen moeten vervangen worden, maar hoe zal de controle daarop verlopen?”, aldus Veerle. “We zijn blij dat de mensen het doen en ik denk niet dat we aan muggenzifterij gaan moeten doen”, reageert de schepen. “We gaan er vanuit dat iemand die met het milieu en het klimaat is begaan, afgestorven planten ook wel gaat vervangen.”

Het subsidiereglement voor de kinderopvang wordt aangepast. “Er zijn verschillende soorten subsidies”, geeft schepen Benedikt Vallaey (STERK) aan. “Het doel is om de uitbouw van kinderopvanginitiatieven te ondersteunen en eventueel uit te breiden. Voor starters met een maximum van acht kinderen verhoogt de subsidie van 500 naar 2.000 euro. Een kinderopvang die uitbreidt, kan rekenen op 250 euro subsidie per nieuw kind, terwijl dat vroeger 55 euro bedroeg.” De schepen haalde op een vraag van fractieleider Sigrid Verhaeghe (Groep a) aan dat er nog altijd een tekort aan voldoende kinderopvang is.

Renovatie schoolhuis

Zoals eerder vermeld wordt het schoolhuis van de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier in de Roeselaarsestraat in Moorslede gerenoveerd. De gemeenteraad keurde het bestek goed. De raming bedraagt 332.222,15 euro, btw inbegrepen. (Erik De Block)