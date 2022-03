Wandelroute doorheen Wingene, vormt het ‘DNA van het Dorp’

Het project ‘DNA van het Dorp’ van de provincie West-Vlaanderen kwam tijdens de afgelopen gemeenteraad aan bod. De gemeente Wingene diende hun kandidatuur in, dit werd goedgekeurd en wordt nu verder afgehandeld. Oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) vroeg om meer toelichting.

“Eind november 2021 bevestigde de provinciale diensten dat de aanvraag en de kandidatuur van onze gemeente werd weerhouden en goedgekeurd”, weet gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye van de N-VA.

“Op die manier kan er worden gewerkt aan een brede gemeentelijke visie op vlak van ruimtelijke ordening. Volgens de notulen van het schepencollege vond er eind 2021 een digitale kennismaking plaats en begin februari was er een verkennende wandeling doorheen de gemeente. Het ontwerpbureau gaat nu verder aan de slag om een eerste ruimtelijke analyse te maken van het dorp.”

Pieter-Jan vroeg tijdens de gemeenteraad van maandag 28 maart om meer toelichting bij het huidig traject, wanneer de digitale bevraging doorgaat en hoe er verder gecommuniceerd wordt naar de inwoners toe.

Wandelroute

Burgemeester Lieven Huys (CD&V) gaf uitleg: “Het traject voor ‘DNA van het Dorp’ kan worden opgedeeld in drie grote fasen. Het project start met een diagnose en registratiefase. Om voeling te krijgen met de ambities van de gemeente en de concrete context van het dorp Wingene werd een dorpswandeling georganiseerd met het ontwerpbureau PlusOffice. Op basis van deze kennismaking met het dorp en de gevoerde gesprekken zijn de mensen van PlusOffice gestart met een desktoponderzoek van de verschillende beleidsdocumenten, cartografische data en andere beschikbare bronnen”.

“Bij de tweede fase van het project worden de bewoners bevraagd naar hun bevindingen en standpunten of ideeën over Wingene- dorp en dit loopt tot donderdag 21 april. Op vier plaatsen zullen er informatieborden met vragen te zien zijn. De QR-code op het bord kan gescand worden om zo de vragen digitaal in te vullen. De vragen kunnen ook beantwoord worden via een papieren antwoordforumlier, die je dan achteraf kan indienen in de brievenbus van het gemeentehuis.”

“Wie deelneemt kan een Wingenebon winnen. Als knooppunten vormen ze een wandelroute doorheen de dorpskern om de inwoners uit te dagen hoe ze hun dorp op een actieve manier kunnen ontdekken. Verdere communicatie gebeurt via het infoboekje, via flyers met wandelkaart en via onze gemeentelijk webpagina en Facebookpagina.”

Ontwerpweek

Op donderdag 21 en woensdag 27 april zijn alle inwoners welkom in de Raadzaal van het gemeentehuis voor de start- en slotavond van de ontwerpweek. Tijdens beide avonden gaan de ontwerpers actief met hem aan de slag in brainstormen- en participatiesessies. Op 27 april zal er om 19.30 uur een afsluitende toelichting worden gehouden over de eerste resultaten van de ontwerpweek.

In de laatste fase werkt het ontwerpbureau op basis van de verzamelde inzichten, standpunten en ideeën verder aan de opmaak van een masterplan als toekomstperspectief op het dorp Wingene. Het is de bedoeling dat het hele traject in het laatste kwartaal van dit jaar kan worden afgerond.

(NS)