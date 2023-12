Vragen rond meerjarenplan op Pittemse gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van maandag 4 december diende de raad zich te buigen over een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW en de gemeente. Oppositiepartij NPE had toch enkele vragen bij de gebudgetteerde investeringen.

Op de agenda van de gemeenteraad op maandag 4 december stond aanpassing negen van het meerjarenplan voor het OCMW en de gemeente. Tijdens de uiteenzetting door de financiële directeur werden een aantal investeringen naar voor gebracht die in de loop van 2024 zouden uitgevoerd worden en waar de oppositie zich toch enkele vragen bij stelde.

Zo werd er 903.000 euro geïnvesteerd in de gemeentelijke sportsite. Raadslid Christophe Vancoillie (NPE) wou hierbij toch enige verduidelijking. Hij wou weten waarvoor het budget precies zou worden gebruikt. Bevoegde schepen Stijn Vandenhende (CD&V) verduidelijkte: “Het voorziene bedrag wordt voor een groot deel opgebruikt voor de aanleg van het kunstgrasveld, dat 650.000 euro zou gaan kosten. Daarnaast gaat nog eens 125.000 euro naar herstellingswerken aan de tennisterreinen, die zeker nodig zijn. Vervolgens wordt er 95.000 euro voorzien voor de twee tijdelijke containers en zou het geplande skatepark ook gerealiseerd worden.”

Sporthal?

“Ik merk dat de nieuwe sporthal volledig verdwenen is. Wat is er gebeurd met deze plannen?”, vroeg raadslid Vancoillie zich ook af.

“Zoals reeds eerder aangegeven, is de realisatie van de nieuwe sporthal volledig verschoven naar de volgende legislatuur”, antwoordde burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) hierop. “We hebben de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in wegen. Denken we maar aan de Egem- en Meulebekestraat en de nog geplande heraanleg van de Molenakker. We moesten keuzes maken en een deel van het budget van de sporthal is hier naartoe gegaan.”

NPE-raadslid Renzo Callant vroeg zich dan weer af waar de 1,9 miljoen voor het lokaal dienstencentrum zal vandaan komen en of deze investering wel nodig is. “Er zal 600.000 euro gesubsidieerd worden en de overige 1,3 miljoen zullen uit eigen middelen komen”, antwoordde raadslid Annick Debonné (CD&V). “Deze investering is echt wel nodig. Hierdoor zullen alle sociale diensten op één plaats zitten, komt er plaats vrij in het woonzorgcentrum en wordt een oplossing geboden voor de vergrijzing en vereenzaming.”