Vooruit vraagt transparantere procedure bij audit van gemeenten: “Verscherpt toezicht, wat betekent dat?”

De partij Vooruit dringt bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) aan op meer transparantie in de procedure waarbij een gemeente onder verscherpt toezicht komt te staan. “Enkel met meer transparantie gaan we het op het terrein beter krijgen”, zegt parlementslid Maxim Veys uit Kortrijk.

De tussenkomst van Maxim Veys in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement kwam er naar aanleiding van het verscherpt toezicht in de gemeenten Staden en Moorslede.

Na een forensische doorlichting door Audit Vlaanderen bleek dat er in beide gemeenten mogelijk sprake was belangenvermenging en voorkennis bij bepaalde vastgoeddeals door de burgemeesters én dat ze zich niet hielden aan de deontologische code van de eigen gemeente noch aan de bepalingen in het decreet Lokaal Bestuur.

Beide burgemeesters – en in het geval van Moorslede ook een schepen – zijn ondertussen op gesprek gegaan bij de gouverneur, die in de praktijk het verscherpt toezicht moet uitoefenen.

Slechte naam

Volgens Maxim Veys is het voor burgers moeilijk om zicht te hebben op wat er nu in beide gemeenten gebeurt. “Het zou goed zijn dat alle gemeenteraadsleden van een gemeente die onder verscherpt toezicht is geplaatst, automatisch alle verslagen krijgen van de stappen die gezet worden binnen dat toezicht. Enkel met meer transparantie gaan we het op het terrein beter krijgen. Zolang mensen het gevoel hebben dat zaken ongestraft blijven, geeft dat een slechte naam aan de politiek en dat is zeer jammer”, klinkt het.

Ook CD&V-parlementslid Brecht Warnez uit Wingene sluit zich daarbij aan. “Voor jonge mensen die zich willen engageren in de lokale politiek is dat een domper. De procedure van verscherpt toezicht zou duidelijker gedefinieerd moeten worden. Momenteel is het nogal een flou artistique”, vindt Warnez.

Corruptie

Minister Somers wilde niet ingaan op de twee concrete dossiers, maar benadrukt dat de gouverneur voor elk dossier de nodige ruimte krijgt. “Maatwerk is aangewezen. Maar als uit de audit feiten naar boven komen die mogelijk strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, dan valt dit buiten onze bevoegdheid”, klinkt het.

Zowel in Moorslede als in Staden is dat het geval. Beide audits werden doorgestuurd naar de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie. Die onderzoeken, onder leiding van het parket, zijn nog lopende.