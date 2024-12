Vooruit protesteert tegen vertegenwoordiger uit onderwijs in gecoro: “Manipulatie in functie van scholencampus”

Vooruit Ieper vindt het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van de werknemers in de gecoro wordt opgeofferd voor een vertegenwoordiger uit het onderwijs. Oud-schepen Philip Bolle suggereerde op de gemeenteraad dat de nieuwe meerderheid hiermee het dossier rond de scholencampus wil beïnvloeden.

Twee weken na de installatievergadering begon de nieuwe gemeenteraad maandagavond aan het echte werk. Op de agenda stonden vooral veel aanduidingen en benoemingen van vertegenwoordigers in bestuursorganen. Ook de vorming van de gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening de adviesraad) kwam aan bod, maar daar had Philip Bolle (Vooruit) in zijn eerste wapenfeit als kersverse oppositie enkele bedenkingen bij.

“Er wordt voorgesteld om een nieuwe deskundige toe te voegen aan de adviesraad en hiervoor wordt één afgevaardigde van de werknemers, zeg maar de vakbonden, geweerd”, aldus Bolle. “Die expertise zou naar verluidt ontbreken met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe site van de Sint-Maartensscholen.”

Expertise

“Maar welke relevante expertise verwacht je hier? Ofwel haal je een plaatselijke medewerker van het vrij onderwijs binnen die zal lobbyen voor de nieuwe campus – het tegendeel zou hoogst verwonderlijk zijn – ofwel heb je een ander profiel op het oog. Zeg maar een tegenstander van de nieuwe campus, die je voor je kar wil spannen om de politieke bocht te nemen in dit dossier. De goedkeuring van onze burgemeester voor de voortzetting van het dossier ‘Campus Veurnseweg’ in de gemeenteraad van september en haar onthouding voor hetzelfde dossier in de raad van november licht wellicht al een tip van de sluier op. In elk geval ruikt dit naar manipulatie van de gecoro voor eigen gewin.”

“Minstens even teleurstellend is het slachtofferen van de delegatie van de werknemers om die reden. Ik heb van dag één gesteld dat dit eenzijdig samengestelde college zijn inspiratie zou halen bij zijn lobbygroepen. We zijn pas 14 dagen ver en het is al van dat. En het cynische daarbij is dat de fractieleider van deze bestuursploeg, nota bene zelf hoofdafgevaardigde van een vakbond, dit laat gebeuren.”

“We gaan ervan uit dat er voor iedere geleding in de maatschappij een gelijkmatig aantal vertegenwoordigers moet zijn in de gecoro”, antwoordde schepen van Ruimtelijke Ordening Danny Metsu (Team Ieper). “Waarom er voor één specifieke geleding twee vertegenwoordigers moeten aanwezig zijn, is mij een raadsel. Dat lijkt me niet nodig. En ik denk dat er weinig mensen zijn in deze zaal die twijfelen aan de meerwaarde van een extra deskundige in een belangrijk dossier als de scholencampus.” Burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper) en fractieleider Stefaan Williams (Team Ieper), nochtans allebei vernoemd in de tussenkomst, reageerden niet. (TOGH)