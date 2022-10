Vlaams Belang voert actie tegen islamisering bij start gemeenteraad na overname feestzaal Ter Maerel

Vlaams Belang heeft net voor aanvang van de gemeenteraad in Izegem actie gevoerd. De oppositiepartij ontvouwde een spandoek met daarop ‘stop de islamisering’.

Aanleiding voor de actie is de recent overname van feestzaal Ter Maerel door de broers El Kaddouri uit Kortrijk. Zij lieten verstaan dat de zaal voortaan ook een ideale locatie is voor feesten uit de moslimgemeenschap omdat het daar de gewoonte is dat dames en heren in aparte zalen een huwelijksfeest vieren. Uitbater Mohamed El Kaddouri meldde in een interview met deze krant wel dat dit een aanvullend aanbod was en dat iedereen die er een feest wil organiseren altijd welkom is.

Toch maakt de overname Vlaams Belang ongerust. “Op de lijst van Izegemse horecazaken die in orde zijn met hun vergunning of waarvan die in behandeling is, komt Ter Maerel niet voor”, aldus gemeenteraadslid Rik Baert. “Is de feestzaal op vandaag in orde met zijn vergunning? We lezen ook dat er sprake is van een aanvraag voor een extra zaal van nog eens 120 mensen. Op vlak van geluidsoverlast, hinder voor omwonenden en mobiliteitsproblemen is een feestzaal voor 400 mensen een compleet ander verhaal dan een zaal voor 260 mensen. De Abelestraat wordt een heuse parking bij elk feest. We kunnen ons levendig de luid toeterende autokaravanen voorstellen die bij een trouwfeest de circulatie platleggen. De Izegemnaar heeft geen behoefte aan trouwfeesten voor mensen uit de omgeving van Brussel of Noord-Frankrijk. Er gelooft toch niemand dat onze mensen gebruik zullen maken van Ter Maerel in nieuwe handen. En wat houden de nieuwe eigenaars nog in petto voor ons: een gebeds- of onderwijsruimte of een moskee met alles er op en er aan? We vragen dan ook uitdrukkelijk geen horecavergunning voor dit project af te leveren.”

Racisme

Schepen Lisbet Bogaert zegt dat de zaak wel degelijk al een horecavergunning heeft, maar dat er nog geen aanvraag binnen is voor een uitbreiding. “Komt die er, dan gaan we dat op dat moment evalueren”, zegt ze. “Ik betreur dat de uitbaters zelf communiceren dat ze zich op de moslimgemeenschap richten, maar dat is een privékwestie en daar hebben wij niets over te zeggen. Gezien alles in orde is qua administratie en formaliteiten, zien we ook niet in op basis van wat je die uitbating er zou moeten weigeren.”

Groen-raadslid Balder Clarys vulde aan: “Het is lang geleden dat ik zo’n staaltje onversneden racisme gehoord heb. Mensen mogen van jullie blijkbaar niet vrij ondernemen of vrij hun geloof belijden. We zouden net zeer blij moeten zijn dat mensen willen investeren en dat die publiek willen aantrekken. We moeten net ondernemerschap aanmoedigen. Nodig iedereen uit om te ondernemen. Dat is veel belangrijker dan met een vingertje te staan zwaaien.”