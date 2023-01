‘Veterane’ Andrea Otlet wordt nieuw Groen-gemeenteraadslid

Nu Koen Uittenhove ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid wordt Andrea Otlet vanaf 23 januari het nieuwe boegbeeld van Groen Bredene. “Dit is de kers op de taart na vele jaren lokale strijd voor onze groene idealen”, aldus Otlet.

In januari 2018 verscheen Groen Bredene voor het eerst in de gemeenteraad. Het zal in het bijzonder voor Andrea Otlet (74) een mooie dag geweest zijn. De oud-lerares staat intussen al ontelbaar lang op de barricaden voor haar partij.

Andrea Otlet werd geboren in La Louvière maar verhuisde in 1969 naar Bredene om er les te geven aan de school, die verbonden was aan de ‘Home des enfants du Hainaut’. In 1978 werd ze er schoolhoofd. “Van 1978 tot mijn pensioen in 2004 heb ik vervolgens les gegeven in een school voor buitengewoon onderwijs nabij Bergen”, graaft Andrea in haar geheugen.

Otlet bleef al die tijd wel in Bredene, waar ze haar sociaal leven had opgebouwd, wonen. En ze is intussen ook al meer dan 30 jaar lid van de groene partij, die aanvankelijk nog als Agalev door het leven ging.

“Tot in 2004 ging ik regelmatig naar de regionale en algemene vergaderingen van Groen. Ik heb er veel zeer interessante mensen leren kennen en veel bijgeleerd”, gaat Andrea, die tussen 2004 en 2010 ondervoorzitter was van de seniorenafdeling GroenPlus West-Vlaanderen, verder.

In 2006 trok Groen lokaal voor het eerst naar de stembus in kartel met Spirit. “We haalden geen zetel maar ik kon wel in heel wat raden gaan zetelen: de cultuurraad, MINA-raad, het beheersorgaan van de bib, de GECORO,… Daar heb ik veel geleerd over het politieke leven in Bredene.”

Provincie

In 2006 en 2012 stond Otlet ook op de Groen-lijst voor de provincie. “In 2018 konden we vervolgens met een mooie lijst de gemeenteraadsverkiezingen in trekken. Ons werk werd beloond met een (eerste) zetel. En dit is nog maar het begin. Groen Bredene heeft intussen een ruime kern aan mensen, die met hart en ziel aan politiek doen. Wij hebben Koen (Uittenhove, mm) de voorbije vier jaar hard ondersteund, er is veel werk verzet en wij worden ondertussen door vele Bredenaars aanzien als een volwaardige oppositiepartij.

Koen, die uiteraard lid blijft van de partij -het gerucht dat er een kink in de kabel zou gekomen zijn met de partijleiding is compleet uit de lucht gegrepen, mag er fier op zijn dat hij Groen definitief op de Bredense politieke kaart heeft gezet.”

Otlet wil daarom op de ingeslagen weg verder gaan. “Ik zal geen figurant worden in de gemeenteraad maar zal zoals Koen constructief oppositie voeren. Dat hij ontslag heeft genomen is uiteraard jammer, maar ik begrijp het wel. Alleen je partij vertegenwoordigen in de gemeenteraad valt niet te onderschatten. Er zal bij Koen allicht een serieus gewicht van de schouders vallen.

Maar ik zie het helemaal zitten. Ik was als veterane van de afdeling in 2018 al bijzonder blij dat we een vertegenwoordiging kregen in de gemeenteraad. Mijn doel was toen al bereikt. Dit gemeenteraadszitje is een mooie kers op de taart.”

