Verschillen tussen Tieltse en Meulebeekse gemeenteraden komen snel boven drijven op eerste gemeenteraad van fusiestad

De eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur in fusiestad Tielt zit er op. De fusie zorgde niet alleen voor een andere dynamiek tussen meerderheid en oppositie, al snel bleek dat er op veel punten toch ietsje anders gewerkt wordt in Tielt dan vroeger in Meulebeke. En daar hadden Dirk Verwilst en Benedikt van Staen het moeilijk mee. “We vragen beleefd om meer transparantie”, aldus de gewezen Meulebeekse burgemeester.

Bij de bespreking van het eenjarig meerjarenplan (waarin de bestaande investeringen van Tielt en Meulebeke samengevoegd zijn, red.) merkte Dirk Verwilst (Team burgemeester) op dat alle dossiers aangaande wegenwerken in de fusiestad gebundeld waren in een groot actiepakket van ruim 12 miljoen euro. Terwijl in Meulebeke elk dossier vroeger apart gebudgetteerd stond. “Ik heb er meermaals op aangedrongen om dit systeem niet te hanteren, want hier vindt een kat haar jongen niet in. Een weinig transparante methodiek, waardoor we bij budgetwijzigingen geen zicht hebben op wat er precies aangepast is. Ik vraag beleefd om dit te herbekijken, zeker in het licht van het fusieverhaal.” Schepen Birger De Coninck (Vooruit) zei daarop dat er in Tielt al twaalf jaar op die manier gewerkt werd. En met die woorden legde hij eigenlijk meteen de vinger op de wonde.

“Van de beloofde opwaardering van de raad is hier geen sprake. Integendeel. Op deze manier wordt de gemeenteraad een lege doos”

Ook oppositieraadslid Van Staen (Team Burgemeester) pleitte voor meer transparantie en stelde dat de bevoegdheden van de raad verder uitgehold dreigen te worden. “In tegenstelling tot wat tijdens de kiescampagnes beloofd werd, lijken de Meulebekenaars in de meerderheid 180 graden gedraaid te zijn. Van de beloofde opwaardering van de raad is hier geen sprake. Integendeel. Op deze manier wordt de gemeenteraad een lege doos.”

Regeling dagelijks bestuur

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru (CD&V-Lijst Burger) verdedigde dan weer zijn Meulebeekse collega’s in de meerderheid door te verwijzen naar de regeling rond dagelijks bestuur in Tielt. Daarin wordt vastgelegd tot welk bedrag het schepencollege autonoom beslissingen kan en mag nemen. “De voorbije legislatuur werden investeringen (tot 143.000 euro, red.) in Meulebeke grotendeels gedelegeerd aan het college. Hier zullen alle investeringen vanaf 85.000 euro op de raad komen. Dat getuigt net wel van respect voor de gemeenteraad.”

Huwelijken

Ook bij de nieuwe regeling rond huwelijken kwamen de verschillende werkwijzes van Tielt en Meulebeke naar boven drijven. Trouwers krijgen de keuze tussen Huis Mulle in Tielt en Ter Borcht in Meulebeke. Op de eerste en derde zaterdag van de maand kan getrouwd worden in Huis Mulle, op de tweede zaterdag in Ter Borcht. Op de vierde zaterdag krijgt de eerste aanvrager de keuze. “We gaan niet akkoord met die vaste weekends”, aldus Van Staen. “Per slot van rekening is het toch een kleine moeite om eens heen en weer te rijden tussen Tielt en Meulebeke?”

Volgens schepen Pascale Baert (Iedereen Telt) is dat echter wel een grote moeite. “Heen en weer pendelen klinkt makkelijk, maar in tegenstelling tot in Meulebeke staan wij er absoluut op om bij elk huwelijk een ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig te hebben, met computer. Die kan dan meteen ter plaatse het huwelijk officieel maken en de gegevens doorsturen naar Brussel. In Meulebeke gebeurde dat vroeger eerder informeel tussen pot en pint, maar stel dat er dan ‘s avonds iets gebeurt? Dan was je in Meulebeke dus nog niet getrouwd.”