Tom Leece en Severino Werbrouck volgen Geert Veldeman en Fanny Decock op als gemeenteraadsleden in Kuurne

De Kuurnse gemeenteraad begon donderdagavond met een wissel. Nadat Geert Veldeman (Nieuw Kuurne) en Fanny Decock (Open Vld Kuurne) hun ontslag hadden ingediend als raadslid, werd er vervanging gezocht. Die vervangers werden respectievelijk Tom Leece en Severino Werbrouck, die meteen ook hun eed aflegden.

Fanny Decock zetelde als raadslid sinds 2007. Geert Veldeman was raadslid van 2007 tot 2009 en van 2010 tot 2012 voorzitter van het OCMW, van 2013 tot 2018 OCMW-raadslid en van 2019 tot nu gemeenteraadslid. Door hun eedaflegging als gemeenteraadslid worden Tom Leece en Severino Werbrouck ook raadslid van de OCMW-raad. Tom wordt ook meteen de nieuwe fractieleider voor Nieuw Kuurne, Isabelle Vereecke wordt de nieuwe fractieleider voor Open Vld Kuurne.

Dromen van eerlijk beleid

Tom Lees woont al 20 jaar in Kuurne en werd actief in de politiek door André Vandenheede. “André nodigde me een achttal jaar terug uit naar de nieuwjaarsreceptie van nieuw Kuurne (toen nog lijst van de burgemeester)”, vertelt Tom. “Ik kwam daar zoveel écht geëngageerde mensen tegen, dat ik mij graag aansloot bij deze enthousiaste groep. Ik droom namelijk van een open en eerlijk beleid. Nog te dikwijls gaat het er in de politiek heel geheimzinnig aan toe. Men vergeet te dikwijls dat je eigenlijk omgaat met de centen van de inwoners. Ik kan er dan ook niet tegen dat men te kwistig omspringt met deze centen.”

“Nog te dikwijls gaat het er in de politiek heel geheimzinnig aan toe. Men vergeet te dikwijls dat je eigenlijk omgaat met de centen van de inwoners”

Tom bruist van nieuwe ideeën en wil ook binnen Kuurne nog enkele dingen verwezenlijkt zien. “Ik denk dat er zeker nog inspanningen moeten geleverd worden op het gebied van veiligheid op de openbare weg, maar dan wel voor alle weggebruikers”, gaat de kersverse fractieleider en gemeenteraadslid verder.

“Ik fiets graag en kom heel dikwijls gevaarlijke punten of situaties tegen. Ook zou ik het goed vinden mocht men meer verantwoord omspringen met ons belastinggeld. Prestigeprojecten zoals de nieuwe school zijn voor mij echt niet nodig. Ik denk dat men deze centen in moeilijke tijden zoals nu veel beter zou kunnen gebruiken. Men verhoogde de belastingen onmiddellijk na de vorige verkiezingen significant om deze projecten te kunnen verwezenlijken. Ook de schuldgraad per inwoner steeg deze legislatuur enorm.”

Groene gemeente

“Mochten wij in een volgende legislatuur in de meerderheid komen te zitten, dan zou mijn prioriteit zijn om eerst de financiën terug op orde proberen te krijgen een aansluitend een poging te doen om de gemeentebelastingen terug wat omlaag te krijgen, maar gemakkelijk zal dit echter niet zijn! Een andere bekommernis is meer aandacht voor het milieu. Men plaatst zonnepanelen op de vijver van de hippodroom, maar op de kubox is geen enkel zonnepaneel terug te vinden… Een andere ontgoocheling was het feit dat er niet werd geopteerd cm isolatie onder het dak van Hoeve Vandewalle te plaatsen gezien de financiën daarvoor er niet waren. Ik hoop dan ook oprecht dat we Groen iets meer zullen horen tijdens de rest van de legislatuur om er toch voor te zorgen dat we toch een wat groenere gemeente kunnen worden.”

Tom Leece is papa van twee dochters Helena en Eva en is al vijftien jaar gehuwd met Anu, die afkomstig is uit Estland. (BRU)